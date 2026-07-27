L’Asp di Siracusa consolida i rapporti con gli Enti del Terzo Settore

Attualità · Programma PNES

Con l’obiettivo di consolidare i rapporti con gli Enti del Terzo Settore per fare conoscere ai cittadini le modalità di fruizione dei servizi dedicati al contrasto della povertà sanitaria (PNES 2021-2027), il gruppo operativo dell’Asp di Siracusa, coordinato da Marine Castaing, responsabile dell’attuazione degli interventi sul territorio siracusano del Piano Nazionale Equità nella Salute, ha tenuto un incontro nella sede dell’ATS Polo Sociale Integrato di Siracusa che comprende ARCI Siracusa, Oxfam Italia Intercultura, AccoglieRete Onlus, Fondazione Siamo Mediterraneo ETS e Cooperativa Albero della vita.

Alla presenza di Salvatore Maio (Polo Sociale Integrato) e Simona Cascio (ARCI Siracusa), oltre alle linee d’azione del PNES 2021-2027 per contrastare la povertà sanitaria, il gruppo di lavoro dell’Azienda ha condiviso il programma Famiglie in Rete per il sostegno ai familiari di pazienti psichiatrici illustrato dalla psicologa Laura Uccello, il progetto Ti ASPetto a casa per l’assistenza domiciliare post-partum i cui contenuti sono stati approfonditi dal direttore dell’Unità operativa Materno-infantile Giuseppe Italia e le modalità per l’accesso agli ambulatori odontoiatrici e di medicina interna per le fasce della popolazione più vulnerabile spiegate dalla responsabile dell’Assistenza specialistica ambulatoriale del Distretto di Siracusa Maria Serra.

Adalgisa Cucè, responsabile dell’Unità operativa Comunicazione e Informazione/URP, ha richiamato il valore strategico della rete integrata con il volontariato per garantire prossimità e risposte concrete.