Attualità · sanità

L’Asp di Siracusa interviene con trasparenza e senso di responsabilità per fare chiarezza sullo stato dell’assistenza oncologica all’ospedale Umberto I di Siracusa e sull’organizzazione del servizio di preparazione dei farmaci antiblastici, ribadendo la totale vicinanza e l’attenzione prioritaria nei confronti dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.

A seguito dell’impegno assunto lo scorso luglio per verificare la fattibilità di una seconda Camera Bianca a Siracusa da affiancare a quella già pienamente operativa all’ospedale di Avola, l’Ufficio Tecnico aziendale ha completato la progettazione esecutiva dell’intervento. L’analisi tecnica ed economica ha evidenziato che la realizzazione ex novo di questa ulteriore infrastruttura ad altissima tecnologia comporterebbe un investimento di circa 800 mila euro e un tempo di esecuzione stimato in almeno 15 mesi dall’avvio dei lavori, a fronte di una struttura — quella di Avola — già esistente, certificata secondo i più rigorosi standard di sicurezza e pienamente in grado di soddisfare l’intero fabbisogno provinciale.

“La tutela e la serenità dei pazienti oncologici rappresentano per questa Direzione una priorità assoluta e non negoziabile — dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci —. Proprio per questo, nel momento in cui i tecnici ci hanno consegnato il quadro economico definitivo e la durata dei lavori, abbiamo ritenuto doveroso avviare una riflessione di responsabilità gestionale prima di assumere decisioni definitive sull’investimento. Comprendiamo le preoccupazioni di chi affronta ogni giorno un percorso di cura complesso — prosegue il commissario Iraci — ed è per questo che, nel lasciare aperta ogni valutazione futura alla luce dei riscontri sul campo, stiamo intanto costruendo un modello organizzativo pensato su misura per dare risposte immediate, azzerare le attese e ridurre al minimo ogni stress per i pazienti”.

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Per rendere il collegamento tra il laboratorio di preparazione di Avola e il reparto di Siracusa fluido ed efficiente, l’Asp ha già definito un percorso organizzativo integrato pensato per ridurre al minimo i tempi di trasporto delle terapie antiblastiche disponendo, al contempo, l’estensione delle sedute terapeutiche anche alla fascia pomeridiana così da raddoppiare la capacità di accoglienza e assicurare maggiore flessibilità nell’accesso alle cure. Il rientro del reparto di Oncologia da Avola all’ospedale di Siracusa, dopo il trasferimento temporaneo reso necessario durante l’emergenza Covid-19, è stato portato a termine per restituire al capoluogo un polo assistenziale moderno, sicuro e vicino ai pazienti

“L’Azienda si sta impegnando a migliorare l’esperienza terapeutica dei numerosi pazienti oncologici – aggiunge il direttore dell’Oncologia medica Paolo Tralongo – attraverso l’attivazione dell’ambulatorio terapeutico pomeridiano e l’implementazione della frequenza dei trasporti che dalla Camera bianca di Avola raggiungono i reparti degli ospedali che hanno in carico i pazienti oncologici”.

“La Direzione strategica aziendale è sempre aperta al dialogo con i pazienti – conclude il commissario Iraci – e seguirà con un monitoraggio costante l’efficacia di queste misure perché ogni scelta organizzativa dell’Azienda ha il solo obiettivo di garantire cure tempestive, sicure e umane. Ringraziamo la deputazione nazionale e regionale che supporta con discrezione le scelte organizzative dell’azienda nel rispetto assoluto delle fragilità dei pazienti”.