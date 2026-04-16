L’Asp di Siracusa potenzia servizi e organico: firmati oggi 14 nuovi contratti

L’Asp di Siracusa prosegue nel percorso di consolidamento dei propri assetti organizzativi e operativi attraverso un significativo potenziamento della dotazione organica e dirigenziale. Nella giornata odierna, nei locali della Direzione generale, il commissario straordinario Gioacchino Iraci ha presieduto alla firma di 14 nuovi contratti per il conferimento di incarichi dirigenziali di responsabili per Unità operative semplici e dipartimentali e per il potenziamento di settori amministrativi, tecnici e sanitari strategici. Presente il direttore delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio con il suo staff.

Sono 4 le Unità operative che assumono una guida stabile dopo il completamento delle procedure di valutazione: Luciano Zappalà assume la responsabilità della Dermatologia dell’ospedale Umberto I, Alessandra Salvo guiderà la Unità operativa di Talassemia nello stesso presidio ospedaliero. Sul territorio, la responsabilità dell’Unità operativa semplice di Assistenza Sanitaria Integrata del Distretto di Lentini è stata affidata ad Aldo Gula, mentre Gino Caccamo dirigerà l’Unità Area A di Noto per il settore Veterinario. A queste nomine seguirà, nella prossima settimana, la firma di altri 2 contratti di responsabili di Unità operative semplici, Daniela Di Stefano per la Psicologia ospedaliera e Giuseppina Maria Mazzurco per la Neonatologia del presidio ospedaliero Avola/Noto.

L’azione di rafforzamento ha interessato in modo trasversale diversi ambiti aziendali, con l’ingresso di due dirigenti medici nell’area delle Malattie Infettive, di questi un’unità è passata di ruolo a tempo indeterminato, nonché di un dirigente medico di Chirurgia generale. Sono stati firmati, inoltre, incarichi libero professionali e a tempo determinato per 4 collaboratori amministrativi nell’ambito del programma Budget della Salute, figure strategiche per l’integrazione sociosanitaria e per 2 collaboratori tecnici ingegneri. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai servizi di prossimità e di riabilitazione con la stipula del contratto di incarico per 1 tecnico della Riabilitazione psichiatrica destinato al Centro di Pronta Accoglienza di Noto.

Nel formalizzare i nuovi incarichi, il commissario straordinario Gioacchino Iraci ha sottolineato l’importanza della firma odierna come tappa fondamentale per la continuità ed il miglioramento dei servizi, soffermandosi sul valore relazionale dell’evento. “In questa firma vedo prima di tutto un momento di benvenuto nella nostra comunità lavorativa piuttosto che un passaggio burocratico – ha sottolineato il commissario Iraci – poiché la sanità si regge, soprattutto, sulle persone”. Per Iraci, il consolidamento delle strutture operative e il potenziamento dei settori tecnici sono passaggi chiave per una gestione efficiente: “Vogliamo valorizzare le competenze interne per elevare gli standard assistenziali, garantendo risposte rapide e concrete alla collettività siracusana”.