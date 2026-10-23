L’Asp di Siracusa presente a Expomedicina 2026

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L’Asp di Siracusa partecipa alla sesta edizione di Expomedicina, il Salone Euromediterraneo dell’innovazione tecnologica in sanità, in programma dal 25 al 28 ottobre 2026 nel Centro Espositivo e Congressuale “Le Ciminiere” di Catania. Nello stand numero 42, l’Azienda si presenta alla cittadinanza e agli operatori del settore per illustrare le esperienze e i servizi più all’avanguardia messi in campo o in fase di imminente realizzazione sul territorio siracusano.

L’offerta dell’Asp di Siracusa si articola attraverso otto progetti strategici incentrati sulla digitalizzazione, l’integrazione sociosanitaria e la medicina di prossimità. Tra le novità presentate figurano le iniziative del programma PNES/INMP per l’equità nella salute, mirate alla tutela della salute mentale, all’ampliamento delle coperture per gli screening oncologici, alla medicina di genere e al contrasto alla povertà sanitaria. Grande rilievo viene dato anche all’emergenza territoriale con il progetto PTE SMART per il massaggio cardiaco automatizzato e i servizi di telemedicina, oltre che all’innovazione applicata alla riabilitazione con il sistema NIRVANA per la tele-riabilitazione.

L’Azienda porta all’Expo importanti avanzamenti tecnologici nei settori specialistici e di primo intervento, nella sanità digitale coadiuvata dalla intelligenza artificiale, come la piattaforma A.I.D.A. per le applicazioni cardiologiche, il modello S.A.F.E. dedicato all’epatologia e la digitalizzazione per la riorganizzazione dei Pronto Soccorso tramite il progetto PS NEXT+. Completano la rassegna i sistemi VISITA SMART per il monitoraggio continuo dei parametri vitali e il nuovo Portale della Salute, lo sportello digitale pensato per semplificare l’accesso ai servizi e velocizzare la prenotazione delle prestazioni sanitarie a vantaggio dei cittadini.

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“La nostra presenza a Expomedicina testimonia l’impegno costante dell’Asp di Siracusa nel coniugare la massima innovazione tecnologica con una sanità sempre più vicina ai bisogni reali delle persone – dichiara il commissario straordinario Gioacchino Iraci – Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale e alla digitalizzazione dei servizi, puntiamo ad abbattere le distanze e a garantire cure e prestazioni di altissima qualità a tutti i cittadini del nostro territorio”

Nel corso dei quattro giorni della manifestazione, la presentazione dettagliata dei singoli progetti e il confronto con i visitatori saranno articolati secondo un preciso programma giornaliero di appuntamenti consultabile nel calendario allegato, con l’alternanza allo stand dei referenti delle diverse progettualità e dello staff aziendale preposto all’organizzazione, all’informazione al pubblico e alla comunicazione istituzionale.