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L’Asp di Siracusa presente a Expomedicina 2026

di Oriana Gionfriddo ·
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L’Asp di Siracusa presente a Expomedicina 2026

L’Asp di Siracusa partecipa alla sesta edizione di Expomedicina, il Salone Euromediterraneo dell’innovazione tecnologica in sanità, in programma dal 25 al 28 ottobre 2026 nel Centro Espositivo e Congressuale “Le Ciminiere” di Catania. Nello stand numero 42, l’Azienda si presenta alla cittadinanza e agli operatori del settore per illustrare le esperienze e i servizi più all’avanguardia messi in campo o in fase di imminente realizzazione sul territorio siracusano.

L’offerta dell’Asp di Siracusa si articola attraverso otto progetti strategici incentrati sulla digitalizzazione, l’integrazione sociosanitaria e la medicina di prossimità. Tra le novità presentate figurano le iniziative del programma PNES/INMP per l’equità nella salute, mirate alla tutela della salute mentale, all’ampliamento delle coperture per gli screening oncologici, alla medicina di genere e al contrasto alla povertà sanitaria. Grande rilievo viene dato anche all’emergenza territoriale con il progetto PTE SMART per il massaggio cardiaco automatizzato e i servizi di telemedicina, oltre che all’innovazione applicata alla riabilitazione con il sistema NIRVANA per la tele-riabilitazione.

L’Azienda porta all’Expo importanti avanzamenti tecnologici nei settori specialistici e di primo intervento, nella sanità digitale coadiuvata dalla intelligenza artificiale, come la piattaforma A.I.D.A. per le applicazioni cardiologiche, il modello S.A.F.E. dedicato all’epatologia e la digitalizzazione per la riorganizzazione dei Pronto Soccorso tramite il progetto PS NEXT+. Completano la rassegna i sistemi VISITA SMART per il monitoraggio continuo dei parametri vitali e il nuovo Portale della Salute, lo sportello digitale pensato per semplificare l’accesso ai servizi e velocizzare la prenotazione delle prestazioni sanitarie a vantaggio dei cittadini.


“La nostra presenza a Expomedicina testimonia l’impegno costante dell’Asp di Siracusa nel coniugare la massima innovazione tecnologica con una sanità sempre più vicina ai bisogni reali delle persone – dichiara il commissario straordinario Gioacchino Iraci – Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale e alla digitalizzazione dei servizi, puntiamo ad abbattere le distanze e a garantire cure e prestazioni di altissima qualità a tutti i cittadini del nostro territorio”

Nel corso dei quattro giorni della manifestazione, la presentazione dettagliata dei singoli progetti e il confronto con i visitatori saranno articolati secondo un preciso programma giornaliero di appuntamenti consultabile nel calendario allegato, con l’alternanza allo stand dei referenti delle diverse progettualità e dello staff aziendale preposto all’organizzazione, all’informazione al pubblico e alla comunicazione istituzionale.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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