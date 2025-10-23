L’Asp di Siracusa tra i vincitori del premio Forum Sanità 2025

Piattaforme per ottimizzare dimissioni e tempi di degenza dei pazienti e per riunire tutti i professionisti sanitari attraverso l’IA, piani di gestione per evitare il sovraffollamento in Pronto Soccorso, fumetti e social media utilizzati come principali canali di comunicazione per sensibilizzare i giovani sul tema della prevenzione, un’app per l’estrazione e la gestione automatizzata di dati patologici onco-ematologici direttamente da referti cartacei. Sono le soluzioni messe a punto dai vincitori del Premio “FORUM Sanità” 2025, l’iniziativa promossa dal Gruppo DIGITAL360 pensata per valorizzare le iniziative innovative volte a colmare lacune organizzative, di competenze, di processo o di servizio in ambito sanitario e di salute.

Oggi, nella giornata conclusiva di FORUM Sanità 2025, sono stati premiati i primi classificati: l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa con il progetto “Change Management Data-Driven nei PP. SS di Siracusa”, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria con la soluzione “Connettere le cure: un ponte digitale per la continuità assistenziale”, l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana con l’iniziativa “One Health per promuovere la salute con i fumetti”, Intuitiva Salute con “Intuitiva Salute: la sanità che ruota intorno a te” e l’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con “ARGO – Automatic Record Generator in Oncology”.

“In questi due giorni ci siamo confrontati sul futuro del sistema sanitario a partire da tre parole chiave: Prevenire, Connettere e Innovare – dichiara Gianni Dominici, Amministratore Delegato di FPA – e abbiamo scelto queste stesse parole come ambiti per le candidature del Premio FORUM Sanità 2025. Ci sono tante realtà in cui, ogni giorno, si sperimentano progetti e soluzioni capaci di anticipare il futuro della sanità e rispondere con passione e spirito d’innovazione a grandi sfide, non solo tecnologiche con l’IA in primo piano, ma anche sociali, organizzative e culturali. Con il Premio vogliamo quindi valorizzare queste realtà, spesso poco conosciute, e metterle in rete per favorire la nascita di nuove occasioni di innovazione”.

Asp 8 vincitore nell’Ambito Innovare

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, “Change Management Data-Driven nei PP. SS di Siracusa” – Il progetto è attivo dal febbraio 2024 in tutti i Pronto Soccorso della provincia di Siracusa. Riduce attese, sovraffollamento e disorientamento con un approccio digitale e organizzativo basato su tre assi: tracciamento in tempo reale del percorso, con link SMS sicuro per pazienti/caregiver e vista operativa per i team; follow-up digitale per pazienti over 65, con assistente IA “Sofia” per onboarding e videochiamata, valutazione clinico-assistenziale, referto e invio al FSE (ove previsto); public reporting e cruscotti per governo data-driven. Il progetto ha già avuto un impatto di oltre 130.000 accessi l’anno e più di 1.500 pazienti seguiti ogni mese in teleassistenza, con una riduzione del 44% della durata media degli episodi e l’85% di feedback positivi sul sistema di monitoraggio. Il prossimo passo sarà l’attivazione del telemonitoraggio domiciliare dei parametri vitali.