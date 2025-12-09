L’Asp si scusa con il paziente “trattato come un animale” all’Umberto I di Siracusa: avviata un’indagine interna

La Direzione strategica dell’Asp di Siracusa esprime il più profondo rammarico e le più sentite scuse al paziente coinvolto nell’increscioso episodio riportato nell’articolo dal titolo “Pronto soccorso, io paziente trattato come un animale”, pubblicato in data odierna da alcuni organi di stampa.

A seguito della segnalazione a mezzo stampa è stata immediatamente avviata un’indagine interna approfondita per accertare i fatti segnalati, individuare le responsabilità individuali e adottare i provvedimenti disciplinari che si riterranno necessari e proporzionati alla gravità dell’accaduto.

“L’intera comunità dei professionisti che operano con diligenza e dedizione prende le distanze da comportamenti e atteggiamenti che non solo contravvengono ai principi etici e deontologici che devono guidare l’assistenza sanitaria – dichiara la Direzione aziendale – ma che sono in totale contrasto con la missione di cura, accoglienza e rispetto per la dignità umana che l’intera struttura si impegna a garantire quotidianamente. L’umanizzazione delle cure e il rispetto del paziente sono pilastri fondamentali della politica sanitaria. Ogni singolo operatore è chiamato ad agire con la massima professionalità e con empatia, specialmente in un contesto delicato e stressante come il Pronto Soccorso”.

L’Asp di Siracusa ricorda agli utenti la possibilità in qualsiasi momento di attivare procedure anche riservate di reclamo idonee alla segnalazione di fatti e atti ritenuti non adeguati e che consentono, altresì, di orientare le azioni di miglioramento necessarie attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale i cui recapiti sono pubblicati nel sito internet istituzionale www.asp.sr.it.

“L’episodio, se confermato – conclude la direzione aziendale – rappresenta l’azione isolata di un singolo, che non può in alcun modo gettare ombra sulla dedizione e sul sacrificio quotidiano della stragrande maggioranza del personale”.