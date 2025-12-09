Ultime news

L’Asp si scusa con il paziente “trattato come un animale” all’Umberto I di Siracusa: avviata un’indagine interna

“L'episodio, se confermato, rappresenta l'azione isolata di un singolo, che non può in alcun modo gettare ombra sulla dedizione e sul sacrificio quotidiano della stragrande maggioranza del personale”

La Direzione strategica dell’Asp di Siracusa esprime il più profondo rammarico e le più sentite scuse al paziente coinvolto nell’increscioso episodio riportato nell’articolo dal titolo “Pronto soccorso, io paziente trattato come un animale”, pubblicato in data odierna da alcuni organi di stampa.

L'ingresso del Pronto Soccorso di Siracusa

A seguito della segnalazione a mezzo stampa è stata immediatamente avviata un’indagine interna approfondita per accertare i fatti segnalati, individuare le responsabilità individuali e adottare i provvedimenti disciplinari che si riterranno necessari e proporzionati alla gravità dell’accaduto.

L’intera comunità dei professionisti che operano con diligenza e dedizione prende le distanze da comportamenti e atteggiamenti che non solo contravvengono ai principi etici e deontologici che devono guidare l’assistenza sanitaria – dichiara la Direzione aziendale – ma che sono in totale contrasto con la missione di cura, accoglienza e rispetto per la dignità umana che l’intera struttura si impegna a garantire quotidianamente. L’umanizzazione delle cure e il rispetto del paziente sono pilastri fondamentali della politica sanitaria. Ogni singolo operatore è chiamato ad agire con la massima professionalità e con empatia, specialmente in un contesto delicato e stressante come il Pronto Soccorso”.

L’Asp di Siracusa ricorda agli utenti la possibilità in qualsiasi momento di attivare procedure anche riservate di reclamo idonee alla segnalazione di fatti e atti ritenuti non adeguati e che consentono, altresì, di orientare le azioni di miglioramento necessarie attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale i cui recapiti sono pubblicati nel sito internet istituzionale www.asp.sr.it.

“L’episodio, se confermato – conclude la direzione aziendale – rappresenta l’azione isolata di un singolo, che non può in alcun modo gettare ombra sulla dedizione e sul sacrificio quotidiano della stragrande maggioranza del personale”.

 


