L’assessore Scarpinato a Siracusa, nuove assunzioni ma tanti nodi ancora da sciogliere

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Le nuove assunzioni, gli organici ridotti e il ricambio generazionale. È su questi temi che si è concentrato soprattutto l’intervento dell’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Scarpinato, durante la visita al Museo archeologico Paolo Orsi di Siracusa. Un incontro che avrebbe dovuto offrire l’occasione per affrontare alcune delle principali criticità nella gestione del patrimonio archeologico cittadino, ma nel quale le risposte dell’esponente della Giunta regionale non hanno sempre affrontato nel merito le questioni sollevate, lasciando diversi interrogativi aperti.

L’iniziativa, voluta dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro e organizzata con il sostegno del parlamentare Luca Cannata, ha riportato al centro temi concreti: le condizioni del Teatro Greco, la manutenzione delle aree archeologiche, la chiusura di alcuni siti per carenza di personale e il rapporto tra gli enti che ne condividono la gestione.

Di fronte a queste domande, Scarpinato ha insistito soprattutto sulle prospettive di rafforzamento degli organici regionali, annunciando l’arrivo di nuovi archeologi e un percorso per reclutare altre risorse. Un tema certamente rilevante, ma che non ha esaurito le questioni poste nel corso dell’incontro.

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“Malgrado ci sia un organico ridotto all’osso – ha dichiarato l’assessore regionale -, noi stiamo lavorando senza soluzioni di continuità per trovare le risorse e soprattutto le soluzioni”.

Scarpinato ha annunciato l’arrivo di 20 archeologi: dieci destinati a Palermo e altri dieci da assegnare ai parchi archeologici. Ha inoltre anticipato l’avvio delle interlocuzioni con il Governo nazionale per ottenere le condizioni necessarie a bandire un concorso finalizzato al reclutamento di 400 nuove risorse, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e garantire il trasferimento delle competenze. Tutto frutto, come riferito dallo stesso componente della Giunta Schifani, del lavoro svolto in questi anni di governo per rimettere i conti in regola e poter quindi provvedere dopo anni a nuove assunzioni.

Annunci importanti per un sistema che, secondo quanto riferito, soffre da anni la carenza di personale. Resta però il problema di come affrontare nell’immediato le criticità dei siti siracusani e quali siano i tempi e le modalità degli interventi necessari. Su questi aspetti, però, il confronto non ha prodotto risposte altrettanto puntuali.

Tra i temi più delicati c’è quello della conservazione del Teatro Greco. Scarpinato ha affermato che, per la prima volta, è stato avviato uno studio specifico sullo stato di salute del monumento, ma sugli interventi necessari per preservare uno dei simboli di Siracusa, le risposte sono rimaste sul vago.

“Quanto volte è stato fatto uno studio sul teatro? Mai! Quindi questo governo per la prima volta ha cercato di porre in essere un percorso virtuoso, uno studio di settore ad hoc finalizzato a capire veramente lo stato di salute” ha ribadito con orgoglio Scarpinato.

L’annuncio individua un percorso di approfondimento, ma lascia ancora da chiarire quali interventi concreti potranno essere necessari, con quali tempi e sulla base di quali priorità. La questione non riguarda soltanto la conoscenza delle condizioni del monumento, ma anche la programmazione della sua manutenzione e la gestione delle esigenze legate alla sua conservazione. Anche sulla fruizione del sito Scarpinato ha rivendicato la scelta di preferire pochi eventi, ma di alto profilo. Oltre ovviamente agli spettacoli classici promossi dall’Inda.

Sul fronte dei lavori in corso, il soprintendente di Siracusa, Lutri, ha fatto un piccolo excursus sugli interventi in fase di completamento o in programma in diversi siti archeologici. Dal castello Maniace, passando per il castello Eurialo, il tempio di Apollo e il ginnasio romano. Nel primo sito il Soprintendente ha segnalato gli interventi negli edifici adiacenti alla biglietteria, nei servizi igienici e nei locali destinati al personale di custodia. Sono stati inoltre completati, tra luglio e settembre, lavori di restauro conservativo nella sala Ipostila.

Resta aperta anche la questione dell’illuminazione della piazza d’armi, che rimane al buio nelle ore serali. Lutri ha riferito di aver segnalato il problema al Demanio, competente sull’area, e di aver ricevuto una promessa verbale relativa alla possibilità di una futura cessione dello spazio alla Soprintendenza.

Il tema degli organici si intreccia con quello della fruibilità dei siti archeologici. Il soprintendente ha indicato il Castello Eurialo, le mura dionigiane e l’Ipogeo di piazza Duomo tra i luoghi per i quali si sta valutando il ricorso a forme di partenariato speciale pubblico-privato, con l’obiettivo di superare gli ostacoli legati alla carenza di personale e consentire nuove modalità di gestione.

Anche in questo caso, tuttavia, la prospettiva generale non coincide ancora con una soluzione operativa immediatamente verificabile. Restano da definire i passaggi che porteranno all’effettiva riapertura dei siti, le modalità di affidamento e i tempi con cui le proposte potranno tradursi in una maggiore accessibilità del patrimonio archeologico.

Lutri ha inoltre annunciato un progetto per il Tempio di Apollo, già finanziato e in fase avanzata di progettazione. Sono previsti un restauro conservativo, la rimozione di alcuni interventi realizzati nella seconda metà del Novecento, nuove indagini archeologiche e un impianto di illuminazione destinato a valorizzare la struttura originaria del monumento.

Più direttamente legato alla gestione del patrimonio siracusano è stato l’intervento del consigliere comunale Paolo Cavallaro, che ha chiesto di rivedere il protocollo tra il Parco archeologico e il Comune, in base al quale l’amministrazione cittadina percepisce ogni anno 600 mila euro.

Secondo Cavallaro, le risorse non produrrebbero un’adeguata ricaduta sul territorio. Il consigliere ha citato le condizioni della transenna e della ringhiera arrugginita attorno a Casina Cuti, oltre ai ritardi nella scerbatura di alcune aree archeologiche, tra cui quelle del Tempio di Demetra e Kore e del Castello Eurialo.

Il deputato Luca Cannata ha rivendicato l’attenzione del governo regionale verso il patrimonio archeologico siracusano, riconoscendo la presenza di criticità ma invitando a considerare il percorso compiuto finora. “Eravamo a zero, siamo oggi a 100, è chiaro possiamo arrivare a 200“, ha affermato, richiamando gli interventi avviati sul fronte del personale, della fruizione, della tutela e della valorizzazione dei siti.

Cannata ha sottolineato che le criticità non possono essere ricondotte esclusivamente alla Regione e agli organismi preposti alla gestione dei beni culturali. “Non tutto è di gestione della Regione Siciliana“, ha osservato, chiamando in causa anche il Comune di Siracusa. Tra gli esempi citati, la strada che attraversa il parco archeologico e che, secondo il deputato, è ancora in attesa di essere ceduta al Parco per migliorare la fruizione e la funzionalità dell’area.

Il parlamentare ha inoltre richiamato la necessità di aggiornare il protocollo d’intesa tra gli enti, così da rafforzare la collaborazione istituzionale. “Noi invece siamo qua, pensiamo a risolvere i problemi, a dare risposte quotidiane e soprattutto cercare di valorizzare quello che infatti è una città che ha tante risorse, potenzialità inespresse“, ha dichiarato, ricorrendo all’immagine di una “Ferrari che in questo momento sta camminando a 20 all’ora” per descrivere il potenziale ancora da esprimere di Siracusa.

La visita al Paolo Orsi ha dunque riportato all’attenzione temi centrali per il futuro del patrimonio archeologico siracusano. Le assunzioni annunciate rappresentano una prospettiva importante, ma non risolvono da sole i problemi già esistenti.