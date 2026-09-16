L’associazione “Amo Fontane Bianche” raccoglie firme per piazza e passeggiata sul mare

Attualità · la petizione

L’Associazione Io Amo Fontane Bianche, al fine di riqualificare e rendere il territorio più vivibile e attraente per residenti e turisti, in data 15 settembre 2026 ha presentato una petizione al sindaco e al Consiglio comunale per chiedere la creazione su un’area comunale di una Piazza Pubblica con vista mare.

Si chiede anche l’istituzione di un servizio di navetta che colleghi tutti i parcheggi presenti e futuri, la Stazione e le spiagge per ridurre il traffico veicolare a Fontane Bianche nel periodo estivo.

La petizione ha ricevuto molto interesse da parte dei proprietari di case a Fontane Bianche che sperano in una rigenerazione nel prossimo futuro.