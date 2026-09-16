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L’associazione “Amo Fontane Bianche” raccoglie firme per piazza e passeggiata sul mare

di Oriana Gionfriddo ·
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L'associazione "Amo Fontane Bianche" raccoglie firme per piazza e passeggiata sul mare

L’Associazione Io Amo Fontane Bianche, al fine di riqualificare e rendere il territorio più vivibile e attraente per residenti e turisti, in data 15 settembre 2026 ha presentato una petizione al sindaco e al Consiglio comunale per chiedere la creazione su un’area comunale di una Piazza Pubblica con vista mare.

Si chiede anche l’istituzione di un servizio di navetta che colleghi tutti i parcheggi presenti e futuri, la Stazione e le spiagge per ridurre il traffico veicolare a Fontane Bianche nel periodo estivo.

La petizione ha ricevuto molto interesse da parte dei proprietari di case a Fontane Bianche che sperano in una rigenerazione nel prossimo futuro.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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