L’associazione nazionale Carabinieri di Siracusa festeggia i 95 anni del vice brigadiere Giuseppe Caligiore

Ieri pomeriggio la Sezione di Siracusa dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha celebrato il 95º compleanno del Presidente onorario e decano, Vicebrigadiere Giuseppe Caligiore. Alla ricorrenza hanno partecipato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Dino Incarbone, il Coordinatore Provinciale dell’A.N.C. Emanuele Di Mari e il Presidente Valentino De Ieso, il figlio del festeggiato, Franco Caligiore e numerosi soci.

L’Associazione ha espresso al V. Brig. Caligiore profonda gratitudine e sincero affetto. Amato e stimato da tutti, con il suo esempio, la sua integrità e la sua saggezza ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento per la sezione incarnando, anche in quiescenza, i valori dell’Arma dei Carabinieri.