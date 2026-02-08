L’associazione Piantala AIAC mette a dimora tre nuovi alberi per Siracusa

L’associazione Piantala AIAC ha messo a dimora tre nuovi alberi nella giornata di sabato 7 febbraio, a Siracusa, nell’area antistante il Parco Ozanam. Gli alberi piantati provengono dal vivaio comunale di Siracusa, a conferma dell’importanza della collaborazione tra cittadinanza attiva e istituzioni per la tutela dell’ambiente urbano.

Nata a Siracusa nel 2023, Piantala AIAC è un’associazione di volontariato che ha come obiettivo la piantumazione e la cura di alberi in città e la sensibilizzazione della comunità sull’importanza del verde urbano, elemento fondamentale per il benessere ambientale, sociale e climatico.

Ad oggi, grazie all’impegno dei volontari, alle donazioni e al supporto della cittadinanza, l’associazione ha contribuito a piantare circa 60 alberi tra Siracusa e la provincia, promuovendo un modello di partecipazione attiva e cura del territorio.

Piantala AIAC invita tutti i soggetti interessati a partecipare alle attività di volontariato e a seguire l’associazione sui canali social, per restare aggiornati sulle prossime iniziative e contribuire in prima persona alla costruzione di una città più verde e sostenibile.”