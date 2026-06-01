Latin Dream Academy di Siracusa protagonista ai Campionati Italiani con tre titoli nazionali

Da Milano arrivano importanti soddisfazioni per la danza sportiva siracusana. Ai Campionati Italiani di salsa portoricana e bachata, gli atleti della Latin Dream Academy hanno conquistato tre titoli nazionali, portando la città di Siracusa sul gradino più alto del podio.

A laurearsi campioni italiani nella salsa portoricana Classe A sono stati Rino Trovato e Debora Macaione, mentre nella Classe C i titoli nazionali di salsa e baciata sono andati alla coppia formata da Salvo Petrolito e Carmen Caldarella. Un risultato che conferma il livello raggiunto dalla scuola siracusana, capace di distinguersi in una delle più importanti competizioni nazionali dedicate ai balli caraibici.

Grande soddisfazione è stata espressa da Rino Trovato, insegnante della Latin Dream Academy e neo campione italiano: “È per me un onore sia gareggiare e vincere sia portare ad alto livello i miei allievi. Da questo momento in poi ci prefiggeremo obiettivi ancora più ambiziosi“.

Con i tre titoli italiani conquistati nella stessa manifestazione, la scuola siracusana conferma il proprio ruolo di riferimento nel panorama della salsa e della bachata, guardando adesso ai prossimi impegni con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la propria presenza ai vertici delle competizioni italiane