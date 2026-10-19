L’Atletico Siracusa batte il Tremestieri. Regina e Motta: “Siamo sulla strada giusta”

Sport · Prima categoria

Seconda vittoria casalinga consecutiva per l’Atletico Siracusa, che supera 3-1 il Tremestieri e si porta a 7 punti in classifica nel girone F di Prima Categoria. Prestazione di carattere quella degli aretusei, che hanno giocato con autorevolezza, passando in vantaggio al 20’ del primo tempo con Carrabino. A realizzare il gol del 2-0 è Miraglia. Nella ripresa gli ospiti accorciano con Mastrosimone ma Carrabino ristabilisce le distanze e l’Atletico Siracusa conquista il terzo risultato utile di fila, raggiungendo al secondo posto Misterbianco e Motta.

“I ragazzi sono stati bravi nell’approccio al match – le parole del tecnico Roberto Regina – Ottima prestazione e interpretazione della gara, affrontata con consapevolezza dei propri mezzi. Dobbiamo migliorare nella gestione delle partite perché ancora una volta, in situazione di vantaggio, ci siamo abbassati troppo, consentendo agli avversari di dimezzare lo svantaggio, anche se poi siamo tornati a giocare su alti livelli, realizzando il gol che ha chiuso l’incontro. Sono tre punti utili per la classifica. Una vittoria importante anche per il morale dopo il pari di Motta. Mi complimento anche con i ragazzi under 19 che si stanno comportando benissimo”.

Ad accompagnare l’ingresso in campo delle due squadre il nuovo inno dell’Atletico, che ha debuttato ieri e che celebra il ritorno allo stadio “Nicola De Simone” dopo due stagioni passate peregrinare per altri impianti di gioco. “Abbiamo inteso onorare la memoria di un grande giocatore del Siracusa Calcio ma anche caricare ulteriormente la squadra – dice il direttore generale Santo Motta – È un brano molto bello, che accresce il senso di identità e senso di appartenenza dei calciatori alla società e alla città. Scendere in campo sulle note di un inno che rappresenta l’Atletico Siracusa è motivo di orgoglio per tutti loro. In campo poi è arrivata una vittoria meritata”

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Sulla stessa linea il team manager Cristiano Ferreri. “Tutti i ragazzi hanno giocato bene – dichiara – dimostrando compattezza di gruppo e determinazione. Bravi anche quelli che sono entrati a partita in corso, specie i più giovani. Abbiamo lasciato un po’ di campo agli avversari in alcuni momenti della partita, prendendo un gol evitabile. Ricordo che si tratta di un gruppo nuovo e che deve affinare i meccanismi di gioco. Ora però i risultati stanno arrivando e dobbiamo continuare su questa strada.”