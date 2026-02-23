L’attrice e regista Serra Yilmaz dal cinema alla scrittura, venerdì a Siracusa presenterà “Cara Istanbul”

Serra Yilmaz, attrice e regista turca, presenterà venerdì prossimo (27 febbraio) a Siracusa il suo libro “Cara Istanbul” edito da Rizzoli. L’evento di terrà alle 17,30 nel salone “Paolo Borsellino” di Palazzo Vermexio ed è organizzato dall’assessorato alla Cultura e al turismo e da Ubik Libreria Bafigghia. Alle presenza del sindaco Francesco Italia, l’autrice converserà con Giuseppe Costa Gingolph; le letture saranno curate da Francesca Pacca a Simone Giallongo.

Formatasi professionalmente in Francia, Serra Yilmaz è una presenza costante nei film di Ferzan Özpetek e lavora regolarmente in produzioni italiane e turche.