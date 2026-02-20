L’attrice siracusana Angela Motta sul grande schermo con Rossella Brescia in “Jastimari – Il rifugio”

C’è anche la giovane attrice siracusana Angela Motta nel cast di Jastimari – Il rifugio, l’horror dalle atmosfere gotiche diretto dal regista di Ustica Riccardo Cannella. La 20enne recita come coprotagonista accanto a Rossella Brescia, Maria Amato e Simone Bagarella.

Il film è ambientato nelle remote Madonie siciliane, tra boschi secolari e silenzi carichi di presagi. Protagonisti sono Lele, un bambino di dieci anni, e suo fratello Angelo, che vivono isolati in una fattoria insieme ai genitori, seguendo rigide regole per sopravvivere a un mondo esterno ormai ritenuto troppo pericoloso.

L’arrivo improvviso di un uomo con le sue figlie rompe però il fragile equilibrio familiare. I nuovi arrivati porteranno disordine e, soprattutto, riveleranno ai due fratelli una tragica verità sui loro genitori. La scoperta innescherà una violenta reazione a catena fino a uno scontro finale: il male che la famiglia aveva cercato di evitare sembra ormai essersi impossessato anche di loro.

Nel cast figurano anche Fabio Troiano, Giorgio Colangeli, Giuseppe Lanza e Irene De Gaetano.

Alla direzione della fotografia c’è il pluripremiato Daniele Ciprì, mentre le scenografie sono firmate da Marco Dentici, vincitore del David di Donatello 2010 per il film Vincere. I costumi sono curati da Andrea Sorrentino.

Il titolo stesso, “Jastimari”, parola di origine siciliana che significa “maledire”, richiama il carattere arcaico e rituale della storia, ambientata in luoghi intrisi di riti e leggende. Parte del film è recitata in arbëreshe, antica lingua di minoranza etno-linguistica albanese storicamente presente nel Sud Italia: una scelta stilistica che contribuisce a creare un’atmosfera sospesa, fuori dal tempo.