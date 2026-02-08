L’attrice siracusana Carmelinda Gentile a Priolo per presentare e promuovere il libro “…E alla fine diventai Betty Boop”

Carmelinda Gentile, la “Beba” del Commissario Montalbano, sarà a Priolo Gargallo per la presentazione del suo libro “…E alla fine diventai Betty Boop”.

Appuntamento con l’attrice siracusana sabato 14 febbraio, alle 17, presso la biblioteca comunale.

Carmelinda Gentile, che interpreta nel Commissario Montalbano il personaggio di Beatrice Di Leo, detta “Beba”, fidanzata e poi moglie di Mimì Augello, il vicecommissario di Vigata, è attualmente impegnata nelle riprese di “Makari”.

E’ stata protagonista di diverse rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa ed ha fondato una scuola di teatro ad Amsterdam.

“Il 14 febbraio – ha detto Carmelinda Gentile – è San Valentino. Invito tutti alla presentazione del mio libro. In fondo parla d’amore… quindi potrebbe essere un regalo perfetto. In più sostenete la prevenzione: doppio cuore, doppio senso. Una parte del ricavato del libro sarà infatti devoluta a sostegno della prevenzione del cancro.

Un libro che parla di rinascita, radici, amori perduti, emozioni, non di malattia come disperazione ma come opportunità, come un atto d’amore.

Ad accompagnarmi in questa serata speciale a Priolo ci saranno Giada Circonciso e Lorenzo Falletti, che leggeranno alcuni brani tratti dal libro. Introduce Filippo Bozzali”.

Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Cultura Rita Limer invitano tutti alla biblioteca comunale di Priolo Gargallo per conoscere Carmelinda Gentile e dialogare con lei.