L’attrice siracusana Rita Abela: “Racconto la Sicilia tra contraddizioni e speranza”, tra tv e cinema protagonista con Buscemi e Trinca

Dopo la positiva esperienza nel film Flaminia con Michela Giraud, l’attrice siracusana Rita Abela torna protagonista in una doppia veste: in televisione, nella seconda stagione della fiction Vanina accanto a Giusy Buscemi, e al cinema con Gli occhi degli altri, insieme a Jasmine Trinca e Filippo Timi.

Abela racconta il suo nuovo ruolo nella serie girata tra le strade di Catania. Nella fiction interpreta Rita Crisafulli, una giornalista impegnata sui temi della legalità e dell’antimafia. “È una professionista – spiega – che crede profondamente nel valore del giornalismo come strumento per sensibilizzare e dare speranza, non per fare sensazionalismo”

Un personaggio nel quale l’attrice si riconosce molto, anche per il legame con la propria terra. “Essere siciliana significa vivere una realtà fatta di grande bellezza ma anche di contraddizioni. Questo ruolo rispecchia i miei ideali di giustizia e legalità”, racconta.

Sul set, grande sintonia con Giusy Buscemi: “È una persona splendida, oltre che una bravissima attrice. Ha una grande umanità e uno sguardo sempre attento agli altri. Lavorare insieme è stato naturale e molto piacevole”

Parallelamente, Abela è impegnata anche sul grande schermo con Gli occhi degli altri. Una storia completamente diversa, ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto negli anni Settanta e che affronta il tema del femminicidio.

“È un racconto intenso e tragico – spiega – che trascina lo spettatore in un’atmosfera cupa. Il film mette in luce anche una forte ipocrisia sociale, dove la libertà esiste solo finché coincide con il potere di chi la esercita”

Nonostante le nuove esperienze lontano dalla Sicilia, Abela non nasconde il suo legame con le origini: “Per me una città più bella di Siracusa non esiste. Il mare più bello? Sempre lì”