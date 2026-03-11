L’Automobile Club Siracusa premia i campioni 2025

L’Automobile Club Siracusa celebrerà i protagonisti della stagione sportiva 2025 con la tradizionale cerimonia di premiazione del Campionato Sociale, in programma sabato 14 marzo alle ore 16.00 nel prestigioso salone della sede dell’ente in via Foro Siracusano 27.

L’appuntamento organizzato dalla Commissione Sportiva dell’AC aretuseo, rappresenta uno dei momenti istituzionali più significativi, occasione per rendere omaggio ai risultati sportivi conseguiti nel corso della stagione e al lavoro di piloti, ufficiali di gara e collaboratori che contribuiscono alla crescita dell’automobilismo nel territorio.

A fare gli onori di casa saranno il Presidente dell’Automobile Club Siracusa Sergio Imbrò, il Presidente Onorario Avv. Pietro Romano, la Direttrice Dott.ssa Francesca La Martina, il Presidente della Commissione Sportiva Alessandro Gambino, i Consiglieri Giuseppe Lavaggi e Salvo Mortellaro e il Fiduciario provinciale ACI Sport Manlio Mancuso.Nel corso della cerimonia saranno premiati i protagonisti del Campionato Sociale AC Siracusa 2025, con riconoscimenti dedicati alle diverse discipline delle 4 ruote nelle quali i portacolori siracusani si sono distinti nel corso della stagione: velocità in salita, velocità in salita storica, rally, vetture moderne e storiche, slalom e karting, a testimonianza della vivacità e della varietà dell’attività sportiva legata al territorio.

Tra i piloti che verranno celebrati figurano, tra gli altri, Luigi Fazzino, protagonista nella velocità in montagna a livello regionale e nazionale, e Samuele Cassibba, autore di una stagione di particolare rilievo culminata con la conquista della Finale Nazionale del Campionato Italiano Velocità Montagna 2025, risultati che confermano il valore dei piloti siracusani nel panorama dell’automobilismo sportivo.

La manifestazione sarà inoltre occasione per attribuire riconoscimenti a rappresentanti delle istituzioni e a figure del territorio che nel corso degli anni hanno collaborato con l’Automobile Club Siracusa nella promozione e nello sviluppo delle attività sportive e motoristiche. Tra questi saranno premiati il Sindaco di Siracusa Francesco Italia, il Sindaco di Avola Rosanna Cannata e il Sindaco di Sortino Vincenzo Parlato, insieme ad altri rappresentanti del mondo sportivo e organizzativo locale.

L’appuntamento del 14 marzo rappresenterà, quindi, un momento di incontro e di condivisione per l’intero movimento automobilistico della provincia, nel segno dei risultati conseguiti nella stagione appena conclusa e della volontà di continuare a sostenere e valorizzare i talenti sportivi del territorio.