Lavorare nel pubblico o nel privato? A Siracusa il corso che apre entrambe le strade

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Lavorare nella pubblica amministrazione o nel settore privato senza lasciare Siracusa. È una delle opportunità offerte dal corso di laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, attivo nella sede siracusana dell’Università degli Studi di Messina per l’anno accademico 2026/2027.

L’Ateneo messinese continua a rafforzare la propria presenza nel capoluogo aretuseo, sede accreditata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, offrendo percorsi formativi nei settori del diritto, del lavoro e dell’amministrazione. Oltre a Giurisprudenza e Consulente del Lavoro e Scienze dei servizi giuridici, è attivo il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, erogato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.

A spiegare le caratteristiche del percorso è il direttore del Dipartimento, Alessandro Morelli.

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“Si tratta di un corso di laurea triennale che prepara figure professionali con le competenze necessarie per lavorare nelle amministrazioni pubbliche e nelle organizzazioni private – sottolinea Morelli – Già dopo tre anni è possibile accedere a numerosi ruoli amministrativi negli enti locali, nelle Regioni, nel Servizio sanitario nazionale e nelle amministrazioni centrali dello Stato, ma anche in aziende, associazioni e realtà del terzo settore”

Il percorso consente inoltre di proseguire gli studi attraverso lauree magistrali coerenti con la formazione acquisita.

Per il direttore del Dipartimento, il valore aggiunto del corso risiede anche nel forte legame con il territorio. “Oggi il ruolo dell’università si misura sempre più nella capacità di dialogare con la società e con le istituzioni locali. Un corso come questo permette di confrontarsi con enti pubblici, sistema sanitario e organizzazioni del territorio, contribuendo concretamente alla loro crescita”

Morelli sintetizza l’identità del corso in tre parole chiave: opportunità, competenze e territorio.

“Opportunità, perché offre numerosi sbocchi professionali sia nel pubblico sia nel privato. Competenze, perché le discipline insegnate permettono di affrontare la complessità delle organizzazioni contemporanee. Territorio, perché consente agli studenti di formarsi e costruire il proprio futuro restando a Siracusa e mettendo le competenze acquisite al servizio della comunità”