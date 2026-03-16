Lavoratori Ast. Auteri: “non si può perdere neanche un posto. Chiedo confronto immediato in IV Commissione”

“Ogni posto di lavoro che si perde è una sconfitta per tutti. Per questo ho chiesto che la vicenda venga affrontata con urgenza in IV Commissione all’Ars”. Lo afferma il deputato regionale Carlo Auteri, intervenendo sulla situazione dei lavoratori somministrati impiegati nelle attività collegate ad AST, dopo le segnalazioni ricevute da diversi dipendenti che temono il taglio di numerosi contratti nelle sedi di Siracusa, Catania e Modica.

“Ho già invitato il presidente della IV Commissione, Giuseppe Carta, ad aprire un’interlocuzione con il presidente Luigi Genovese affinché questa vicenda venga discussa con la massima attenzione – spiega Auteri –. Non possiamo permettere che decisioni organizzative o affidamenti ai privati si traducano automaticamente in una perdita di posti di lavoro”. Secondo quanto riferito dai lavoratori, il rischio riguarda in particolare i contratti di somministrazione, che potrebbero essere interrotti, con la conseguente collocazione in cassa integrazione per chi ha un rapporto a tempo indeterminato con l’agenzia interinale.

“Dietro questi numeri ci sono persone e famiglie – continua Auteri –. Parliamo di lavoratori che rischiano di trovarsi con sussidi insufficienti per sostenere le spese quotidiane. È una situazione che merita un approfondimento serio e immediato”. Il parlamentare regionale sottolinea anche un altro punto: “Negli anni la Regione ha sostenuto AST con risorse pubbliche proprio per garantire servizi e occupazione. Per questo è necessario vigilare affinché ogni scelta gestionale non finisca per penalizzare i lavoratori”.

Auteri conclude ribadendo la richiesta di un confronto istituzionale: “Serve chiarezza. In Commissione vogliamo capire cosa sta accadendo e quali soluzioni si possono mettere in campo. L’obiettivo deve essere uno solo: non perdere neanche un posto di lavoro”.