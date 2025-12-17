Lavoratori forestali, Gennuso (FI) “In arrivo più giornate lavorative: risultato concreto del Governo Schifani”

“Un risultato concreto e atteso che sta prendendo forma in queste ore con la votazione della Finanziaria regionale: nel 2026 ci saranno più giornate lavorative per i lavoratori forestali”. Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, commentando l’articolo della manovra Finanziaria regionale che prevede l’aumento delle giornate lavorative per tutti i lavoratori della forestale.

“Con questo provvedimento – afferma Gennuso – si va nella direzione giusta, garantendo a tutti i forestali un incremento delle giornate di lavoro, riconoscendo il valore di donne e uomini che svolgono un ruolo fondamentale per la tutela del territorio”.

“Ancora una volta – aggiunge – il Governo Schifani dimostra vicinanza concreta ai lavoratori della forestale, protagonisti soprattutto nei mesi estivi, quando sono in prima linea nella prevenzione e nel contrasto degli incendi, piaga con cui purtroppo la nostra bella terra é costretta a convivere. Continueremo a seguire con attenzione l’iter della Finanziaria per assicurare risposte certe a una categoria strategica per la sicurezza ambientale e la salvaguardia della Sicilia”.