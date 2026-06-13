Lavori a Marina di Priolo e allestimento lido comunale e Abil beach

Continuano a ritmo serrato gli interventi di manutenzione sul litorale di Marina di Priolo, finalizzati a garantire la piena efficienza e il decoro in vista dell’imminente avvio della stagione balneare ufficiale. Grazie alla pianificazione degli interventi e alla collaborazione con PrioloinHouse, la macchina comunale e le squadre incaricate sono attualmente al lavoro su diversi fronti.

Riqualificazione dell’arredo urbano: come da accordi, gli operatori di PrioloinHouse stanno provvedendo alla rimozione di tutte le fioriere e le panchine rotte. Al loro posto verranno installate a breve nuove panchine per migliorare il comfort e l’estetica del lungomare.

Servizi e sottoservizi: sono in corso i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria di tutte le tubazioni delle docce pubbliche, fondamentali per garantire il servizio ai bagnanti. Sicurezza e decoro nell’area mercatale: è stata completata con successo l’operazione di rimozione dei grandi massi che occupavano l’area mercatale, restituendo l’area alla piena e sicura fruibilità.

Montaggio strutture: proseguono i lavori per l’allestimento e il montaggio delle strutture del Lido Comunale e di Abil Beach.

“Stiamo monitorando costantemente l’avanzamento dei cantieri – fanno sapere il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare Federica Limeri – per assicurare che cittadini, residenti e turisti possano usufruire di una spiaggia accogliente, pulita e dotata di tutti i servizi necessari fin dal primo giorno della stagione estiva”.