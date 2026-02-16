Lavori in Ortigia, sarà invertito il senso di marcia in un tratto di via Vittorio Veneto

Sono iniziati stamattina gli interventi propedeutici ai lavori di messa in sicurezza di un tratto del lungomare di Ortigia, per i quali il settore Mobilità e trasporti ha emesso

un’ordinanza sul traffico.

In questa fase, la porzione interessata è quella che va da belvedere San Giacomo a largo Forte San Giovannello, oltre a un tratto di largo della Gancia dove, all’altezza del civico 1, da oggi e fino a mercoledì (18 febbraio), sarà ristretta la carreggiata e sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria nell’arco delle 24 ore. Stesso provvedimento è stato previsto, da mercoledì a venerdì (20 febbraio), su lungomare Elio Vittorini nei pressi dell’Hotel Gutkowski.

Gli effetti sulla circolazione dei mezzi si vedranno a partire da venerdì quando sarà interdetto al transito e alla sosta la porzione di lungomare interessata dai lavori. Per tale motivo è stato deciso di invertire il senso di marcia nel tratto di via Vittorio Veneto compreso tra via della Maestranza e largo Forte San Giovannello. Le auto che percorrono via della Maestranza, belvedere San Giacomo, via Mirabella e via Resalibera dovranno imboccare via Vittorio Veneto in senso inverso rispetto a quello abituale per poi

svoltare a destra verso largo Forte San Giovannello.

Di conseguenza, i mezzi provenienti da piazza Cesare Battisti e diretti in via Vittorio Veneto, all’altezza di largo Forte San Giovannello dovranno svoltare a sinistra.