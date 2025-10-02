Lavori stradali per 800 mila euro a Siracusa, presto al via i cantieri

Un nuovo intervento di manutenzione straordinaria delle strade cittadine è pronto a partire. Grazie all’accensione di un mutuo da 800 mila euro, l’amministrazione comunale di Siracusa avvierà, dalle prossime settimane, un programma di rifacimento che interesserà diverse arterie della città, con uno sguardo anche alle contrade marinare e alle aree periferiche. Nuovo asfalto per strade principali e secondarie, raccogliendo diverse segnalazioni della cittadinanza.

“I cantieri si susseguiranno, quasi senza soluzione di continuità e sino alla metà del 2026, restituendo maggiore sicurezza e decoro a svariati chilometri di viabilità cittadina”, spiega l’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano.

Tra i lavori più attesi rientra il rifacimento dei tratti ammalorati di via Elorina, che sarà effettuato però solo dopo la posa dei pali per il nuovo impianto di illuminazione. Per la complessità dell’intervento, non sarà questo uno dei primi a partire, anche per la necessità di dover attendere il nulla osta di altri enti competenti.

Questo l’elenco delle vie interessate dai lavori di rifacimento: via Avola, via Servi di Marina, Riviera Dionisio il Grande, via Elorina (tratti), viale Paolo Orsi, traversa Monasteri di Sotto (tratti), traversa Isola (tratti).

“Credo che anche questo nuovo capitolo del piano strade, in continuità con gli interventi varati dall’amministrazione comunale negli ultimi anni, sia una conferma dell’impegno costante nel restituire decoro e sicurezza alla rete viaria cittadina. Ogni anno riusciamo ad intervenire su più strade, dando risposte attese da tempo – conclude Pantano -, anche nelle aree considerate meno centrali ma non per questo meno bisognose di attenzioni”.

Il sindaco Francesco Italia rivendica il rilancio di una pianificazione strategica per il rifacimento delle strade di Siracusa. Dal 2019 ad oggi sono state riasfaltate, in maniera parziale o totale, per citarne alcune: viale Ermocrate, viale dei Comuni, via Von Platen, lungomare Vittorini, via Maniace, Via Diaz-Gioberti, via Tica-lo Bello, via Lazio, via Piave, via Giarre, via Mozia, via Doumontier, via Columba, traversa Cifalino (Tivoli),via del Semaforo, tratto iniziale di Corso Umberto, viale Teocrito (da von Platen a Teocrito); piazza Giovanni XXIII, via Ascari, via Monti, via Svizzera, via Laurana, via delle Ginestre, via delle Fornaci, via Delfica, traversa Serramendola,via lido Sacramento (dalla rotatoria SS115 a traversa Carrozziere), via Akradina, via Vanvitelli, via Agatocle, via Tintoretto, via Immordini, via Italia, via Santi Amato, via Maniace.