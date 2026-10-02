Lavori sulla Catania-Siracusa, chiusure notturne delle rampe di uscite: date e orari

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Anas ha programmato interventi di manutenzione della pavimentazione in corrispondenza dello svincolo di Lentini, lungo l’autostrada Catania–Siracusa, per migliorare le condizioni di percorribilità e sicurezza dell’infrastruttura.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, dal 5 al 9 ottobre saranno chiuse al traffico, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 6:00 del giorno successivo, entrambe le rampe di uscita verso Lentini: quella al km 10,900, per i veicoli provenienti da Catania, e quella al km 11,600, per i veicoli provenienti da Siracusa.

Durante le chiusure, gli utenti potranno raggiungere Lentini seguendo i percorsi alternativi indicati dalla segnaletica sul posto. Nell’area di cantiere saranno inoltre in vigore il limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso.

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Le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno per contenere i disagi alla circolazione. Le rampe saranno riaperte al traffico al termine di ciascun turno di lavoro, dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a procedere con prudenza in prossimità del cantiere.