Lavori sulla Catania-Siracusa, Grande Sicilia: “Segnaletica inadeguata al bivio di Lentini, l’ANAS intervenga subito”

“L’Anas dovrebbe provvedere con urgenza a installare una segnaletica adeguata in prossimità del bivio di Lentini, dove sono in corso i lavori di sistemazione della rete autostradale sulla Catania-Siracusa”. A parlare è Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia.

“Attualmente, infatti, la segnaletica risulta insufficiente e fuorviante. – Spiega Vinciullo – Molti automobilisti vengono indotti a imboccare quel tratto, attraversare il cavalcavia e arrivare sino a Lentini, senza alcuna possibilità di girare prima; a quel punto sono costretti a tornare indietro, devono imboccare la SS114, percorrendo oltre 25 chilometri aggiuntivi, per poi raggiungere Augusta e, tramite lo svincolo, rientrare nuovamente in autostrada. Un percorso inutile e penalizzante, aggravato dalle elevate temperature di questo periodo”.

Incomprensibile che una simile carenza di segnaletica si verifichi proprio durante la stagione estiva, quando migliaia di turisti e viaggiatori, molti dei quali appena atterrati all’aeroporto di Catania, utilizzano quotidianamente questa direttrice. È naturale e doveroso che vengano eseguiti i necessari lavori di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale. Tuttavia, altrettanto doveroso è garantire una segnaletica chiara, tempestiva e visibile, affinché gli utenti siano informati adeguatamente e possano scegliere percorsi alternativi senza inutili perdite di tempo, carburante e disagi.

“Ci auguriamo pertanto – conclude Vinciullo – che l’Anas intervenga rapidamente per colmare questa evidente lacuna, migliorando la segnaletica in prossimità del bivio di Lentini e tutelando così la sicurezza e la corretta informazione degli automobilisti”.