Lavori sulla linea ferrata, cambia la viabilità sulla statale tra Avola e Cassibile

Al fine di agevolare RFI nello svolgimento di alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione del passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Siracusa-Gela, tratta Avola-Cassibile, nel territorio del Comune di Cassibile, in provincia di Siracusa; Anas, nella giornata di domenica 18 gennaio, dalle ore 9 alle ore 22, provvederà a chiudere al traffico la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” fra i km 393,790 e 394,100.

Il percorso alternativo, come da indicazioni in loco, sarà il seguente: per i veicoli provenienti da Avola in direzione Siracusa la deviazione sarà al km 392,680 sulla SP 104 per Fontane Bianche; per i veicoli provenienti da Siracusa in direzione Avola la deviazione sarà al km 402,420 sulla SP 104 per Fontane Bianche. Il transito è consentito solo ai residenti e ai frontisti.

Sempre per la stessa ragione, lunedì 19 gennaio, dalle 8 alle 16, lungo la stessa chilometrica verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri.