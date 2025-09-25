Lavori sulla rete elettrica: chiusura temporanea di un tratto della Siracusa-Catania

Nell’ambito degli interventi di realizzazione della nuova linea elettrica a 380 kV SE Pantano – SE Priolo, dal 30 settembre al 3 ottobre, saranno eseguite le attività di tesatura dei conduttori aerei lungo la Strada Statale 114 Siracusa–Catania.

Per garantire la sicurezza durante le operazioni nonché ridurre al minimo necessario le tempistiche di esecuzione delle attività, è prevista la chiusura temporanea di entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra gli svincoli Priolo Gargallo–Cava Sorciaro e Priolo Sud–Floridia, nella fascia oraria dalle 9 alle 16.

Durante la chiusura sarà indicato un percorso alternativo e saranno adottate tutte le misure necessarie per limitare al minimo i disagi alla circolazione.

L’intervento fa parte del più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica siciliana, volto a rendere l’infrastruttura più efficiente e resiliente.