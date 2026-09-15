Lavori sulle gallerie: chiusure notturne per l’autostrada Siracusa-Catania

Attualità · DAlle 22 alle 6

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Per consentire gli interventi di ammodernamento del sistema di ventilazione delle gallerie dell’autostrada Catania–Siracusa, sono previste chiusure notturne al traffico, articolate in due fasi, che interesseranno anche le rampe dello svincolo di Lentini.

Fino al 18 settembre 2026, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del giorno successivo, sarà chiusa la carreggiata in direzione Catania, tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo Zona Industriale Catania, dal km 25,142 al km 0,100. La limitazione comprenderà le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Catania.

Dal 21 al 24 settembre 2026, con il medesimo orario, sarà chiusa la carreggiata in direzione Siracusa, tra lo svincolo Zona Industriale Nord e lo svincolo di Augusta, dal km 0,000 al km 25,142, comprese le rampe dello svincolo di Lentini in direzione Siracusa.

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Le chiusure non saranno in vigore nei giorni festivi e prefestivi. L’esecuzione dei lavori in orario notturno consentirà di contenere i disagi alla circolazione nelle fasce di maggiore traffico. I percorsi saranno indicati sul posto mediante apposita segnaletica.