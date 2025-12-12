Lavori sulle gallerie della Siracusa-Catania: disposte chiusure notturne

Per lavori agli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie dell’Autostrada Catania – Siracusa, sarà necessario disporre la chiusura notturna dalle 22 alle 6 nelle tratte di seguito indicate nel territorio del consorzio comunale di Siracusa.
Dal 15 al 18 dicembre 2025 della carreggiata in direzione Catania (comprese le rampe dello svincolo di Lentini); dal 18 al 20 dicembre 2025 della carreggiata in direzione Siracusa (comprese le rampe dello svincolo di Lentini);
dal 22 al 23 dicembre 2025 della carreggiata in direzione Siracusa (comprese le rampe dello svincolo di Lentini).
Il traffico sarà deviato sulla SS 114 “Orientale Sicula”, con apposita segnaletica installata in loco.
