Lavori urgenti, giovedì interruzione idrica in tutta Ortigia

Siam informa la cittadinanza che, dopodomani, 23 ottobre, a partire dalle ore 23.00, sarà temporaneamente sospesa l’erogazione idrica in tutto il quartiere di Ortigia, al fine di consentire, in completa sicurezza, l’esecuzione dei lavori, urgenti e indifferibili, di adeguamento della rete idrica e fognaria nel tratto di via Salomone compreso tra via Santa Teresa e via delle Sirene.

Tale intervento si rende necessario per consentire i lavori comunali di sostituzione dei tratti di collettori vetusti e di riqualificazione urbana su via Santa Teresa.

La durata dell’intervento e, dunque, il ripristino del regolare servizio sono previsti in circa 4 ore, con fine presumibile dei lavori alle ore 03.00 del 24 ottobre, salvo eventuali imprevisti in corso d’opera.