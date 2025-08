Lavoro, depurazione, diritti: i sindacati mettono l’agenda ad Aretusa Acque

“Ora che finalmente la società Aretusa Acque Spa è stata costituita e che l’iter commissariale, politico e amministrativo si è formalmente concluso, non possiamo non osservare come, nelle ultime settimane, il dibattito pubblico politico si sia concentrato quasi esclusivamente sulla costituzione del Consiglio di Sorveglianza di Aretusa Acque, trascurando le vere questioni strategiche legate alla gestione della risorsa idrica in questo territorio”. A dirlo sono i segretari territoriali di Filctem CGIL (Fiorenzo Amato), Femca CISL (Alessandro Tripoli) e Uiltec UIL (Giuseppe Di Natale), insieme alle RSU di Siam, che al netto del dibattito politico, vogliono porre l’attenzione e il confronto su temi ritenuti più concreti: quelli della tutela del lavoro, dell’efficienza del servizio, della sostenibilità dei costi per i cittadini e della valorizzazione del capitale umano, che ha garantito finora, un bene essenziale come l’acqua.

In particolare le organizzazioni sindacali vogliono porre l’accento sul passaggio dei lavoratori attualmente impiegati nelle gestioni comunali, in Siam, Aspecon e nei Comuni, al nuovo gestore unico. Passaggio che per i sindacati dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme che regolano i trasferimenti d’azienda.





“L’articolo 2112 del Codice Civile, infatti – dicono Amato, Tripoli, Di Natale e le Rsu -, prevede il mantenimento dei diritti, delle condizioni contrattuali e dell’anzianità maturata, e rappresenta il riferimento imprescindibile per garantire continuità e giustizia occupazionale. Riteniamo altrettanto importante che, in vista di una possibile espansione futura della forza lavoro, non si dimentichi chi, nel passato, è rimasto fuori dal perimetro occupazionale, come i lavoratori ex Sai8 ed ex Sogeas. Lo statuto della società Aretusa Acque prevede che le eventuali assunzioni siano coerenti con i profili richiesti: a nostro avviso, chi ha già operato nel settore possiede requisiti professionali che vanno considerati, soprattutto in un’ottica di valorizzazione delle competenze già disponibili nel territorio.”

Per queste ragioni le organizzazioni sindacali chiedono formalmente l’apertura di un tavolo di confronto con la nuova governance della società Aretusa Acque, pubblica e privata. “Non si tratta di una richiesta procedurale – spiegano -, ma di un passaggio strategico. Solo attraverso un confronto strutturato sarà possibile garantire un cambio di passo vero, improntato a trasparenza, efficienza del servizio, diritti del lavoro e sostenibilità industriale”.

Altro punto sottolineato dalle organizzazioni sindacali nel nuovo scenario che verrà a delinearsi è quello inerente la vicenda del depuratore consortile Ias di Priolo Gargallo: “è noto come, negli ultimi anni, i principali utenti industriali si stiano progressivamente dotando di impianti autonomi – proseguono -, svuotando di fatto IAS del proprio ruolo originario. A ciò si aggiunge che il depuratore IAS, ad oggi, è fuori dal perimetro dell’ATI e che il Piano d’Ambito del Comune di Siracusa non prevede l’invio diretto dei reflui civili all’impianto, ma solo il loro trasferimento, già depurati, verso altre destinazioni, privando IAS di nuova linfa operativa.”

Con la nascita di Aretusa Acque si apre però una fase nuova, e con essa nuove responsabilità. Per i sindacati la nuova società ha l’occasione concreta di rivedere, nel rispetto delle regole, quanto previsto finora, e di contribuire al rilancio di IAS attraverso un sistema di depurazione più coerente e sostenibile, partendo dal conferimento dei reflui civili della città di Siracusa. “Su questo punto, anche il caso del Comune di Augusta merita una riflessione pragmatica – dicono ancora -. Se è vero che Augusta dispone di un finanziamento per la costruzione di un proprio depuratore, è da valutare il collegamento a IAS, con appena 800 metri di condotta”. Anche se su quest’ultima ipotesi il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare è stato sempre particolarmente netto, annunciando che Augusta avrà un suo depuratore, chiudendo di fatto ogni possibilità di collettare i reflui in Ias.

“Per queste ragioni – concludono Amato, Tripoli, Di Natale e le Rsu -, riteniamo che Aretusa Acque, nata per razionalizzare e modernizzare il servizio idrico, abbia oggi il dovere di farsi carico anche di questa responsabilità, ovvero partecipare alla costruzione del nuovo futuro di IAS, su cui auspichiamo si apra molto presto un serio confronto istituzionale. È su questi temi, e non sulle alchimie politiche, che si misurerà il suo impatto reale sul territorio.