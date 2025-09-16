Lavoro, il van Adecco fa tappa a Siracusa: colloqui e orientamento in piazza Euripide

Un’intera giornata dedicata al lavoro e alle opportunità professionali. Oggi, martedì 16 settembre, il van Adecco è arrivato in piazza Euripide a Siracusa, dove dalle 11 alle 17 cittadini e giovani in cerca di occupazione hanno avuto la possibilità di incontrare i recruiter, sostenere colloqui conoscitivi e ricevere orientamento gratuito.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali e giovanili del Comune, si inserisce nel percorso di attività già avviato con i Job Day e rientra nel piano di supporto alla transizione scuola-lavoro.

“Grazie alla partnership con Adecco i nostri ragazzi possono fare colloqui diretti con i recruiter – ha spiegato l’assessore Marco Zappulla –. Non possiamo parlare di politiche giovanili senza parlare di lavoro. Con coraggio e visione stiamo costruendo un network fatto di aziende, scuole e realtà formative che dia opportunità concrete. Presto lanceremo anche il terzo Job Day, che non sarà un evento occasionale ma parte di un vero sistema stabile”.

Da parte sua, Federico Tinnirello, retail account manager di Adecco, ha sottolineato l’importanza del contatto diretto con i candidati: “Con il nostro van 100% elettrico stiamo attraversando l’Italia per fare recruiting day. Oggi siamo a Siracusa, domani a Palermo. Le figure più ricercate sul territorio sono ingegneri e profili specializzati, ma lavoriamo per creare il match giusto tra candidati e aziende anche in altri settori”.

Adecco, leader mondiale nel settore delle risorse umane, è presente in Italia con oltre 300 filiali e migliaia di professionisti che ogni giorno favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.