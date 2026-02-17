Lavoro, via al decreto su decontribuzione. Gennuso: “svolta concreta e attesa per l’economia siciliana”

Lavoro, da giunta ok a decreto su decontribuzione. La soddisfazione del deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso.

“L’approvazione dei decreti attuativi sulla decontribuzione da parte del governo Schifani rappresenta una svolta concreta e attesa per l’economia siciliana. Seicento milioni di euro in tre anni destinati a incentivare le assunzioni a tempo indeterminato: questi sono strumenti reali che arriveranno nelle mani delle imprese e dei professionisti siciliani. – dice Gennuso – Come Forza Italia abbiamo sempre creduto che il lavoro si crea sostenendo chi produce, chi rischia, chi investe. E questa misura va esattamente in quella direzione: ridurre il costo del lavoro per chi decide di scommettere sulla Sicilia e sui siciliani, assumendo con contratti stabili. Apprezzo particolarmente la scelta del governo di prevedere una maggiorazione degli incentivi per le assunzioni di donne e di lavoratori over 50 in disoccupazione da almeno due anni. Sono tra le categorie più fragili del nostro mercato del lavoro, quelle che troppo spesso restano indietro, e questa attenzione specifica dimostra che stiamo costruendo una politica del lavoro che guarda alle persone, non solo ai numeri”.

“La combinazione con il South Working, già approvato, disegna un modello di sviluppo coerente e ambizioso: trattenere i talenti che vogliono restare e attrarne di nuovi, creando al contempo occupazione stabile sul territorio. – continua Gennuso – Questo è esattamente il cambio di paradigma di cui la Sicilia aveva bisogno. Esprimo, inoltre, piena soddisfazione per la rapidità con cui il presidente Schifani ha voluto trasformare le norme della legge di Stabilità in decreti operativi. Ora tocca al territorio rispondere: alle imprese, ai professionisti, agli operatori economici che ogni giorno tengono in piedi l’economia siciliana. Le risorse ci sono, i bandi sono pronti: è il momento di investire in Sicilia, assumere in Sicilia, crescere in Sicilia.”