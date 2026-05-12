Le emozioni di San Sebastiano lasciano spazio alla devozione di San Michele Arcangelo: Villasmundo pronta alla festa

Si concludono giornate intense e cariche di emozione per i festeggiamenti di San Sebastiano a Melilli, che hanno registrato una grande partecipazione di cittadini, pellegrini e visitatori provenienti da tutto il territorio. Villasmundo si prepara ora a vivere le celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, Patrono della frazione, con un ricco programma di appuntamenti religiosi, culturali e di spettacolo in programma dal 14 al 23 maggio 2026.

Un passaggio simbolico che unisce le comunità del territorio nel segno della devozione, della tradizione e della partecipazione popolare, accompagnando cittadini, fedeli e visitatori in giorni di intensa spiritualità e condivisione.

Cuore dei festeggiamenti saranno le celebrazioni dedicate al Santo Patrono, con l’apertura della Cappella di San Michele Arcangelo, le celebrazioni eucaristiche, le processioni per le vie del paese e la solenne uscita del Simulacro, accompagnata dalla Banda Musicale Città di Melilli e dall’Associazione Culturale “Carlo V”.

Accanto agli appuntamenti religiosi, il programma prevede momenti dedicati alla tradizione popolare, con esibizioni di gruppi folk, sbandieratori e musicisti itineranti, oltre agli eventi musicali inseriti nel cartellone di “Maggio in Festival”.

Grande attesa, infatti, per i concerti di Enrico Nigiotti e Gaia, protagonisti delle serate del 17 e 23 maggio in Piazza Risorgimento, eventi che arricchiranno ulteriormente il calendario dei festeggiamenti e contribuiranno a valorizzare Villasmundo come luogo di incontro, cultura e spettacolo.

“Le festività di San Michele Arcangelo rappresentano uno dei momenti più importanti per Villasmundo,” dichiara il Sindaco On. Giuseppe Carta. “Un’occasione in cui cittadini, famiglie e visitatori si ritrovano attorno ai propri valori, alle tradizioni e alla devozione verso San Michele Arcangelo. Accanto agli appuntamenti religiosi, abbiamo voluto costruire un calendario di eventi capace di coinvolgere tutte le generazioni, valorizzando il territorio e creando occasioni di aggregazione e partecipazione.”