Le Feste Archimedee 2025 accendono Siracusa: arte, scienza e fantasia

Siracusa si prepara ad accogliere la nuova edizione delle Feste Archimedee, il festival che intreccia arte, scienza, cultura e creatività. L’appuntamento è dal 2 al 5 luglio con un programma fitto di eventi e un tema forte e suggestivo: “Oltre i Confini”, un invito a superare barriere reali e immaginarie per aprirsi alla scoperta, al dialogo e all’incontro tra mondi, generazioni e linguaggi.

La grande novità del 2025 è il debutto di Ortigia Comics & Games, la nuova anima pop del festival che porterà fumetti, cosplay, art show, universi fantastici, laboratori e mostre nel cuore dell’isola. Il progetto è curato da Sergio Linares e promette di conquistare un pubblico trasversale, tra appassionati e curiosi di ogni età.

Mercoledì 2 luglio l’inaugurazione prenderà il via alle 18 con una grande parata artistica che partirà dalla statua di Archimede sul Ponte Umbertino. Il corteo, guidato da Vincenzo Macario, Erika Formisano e Rosy Gibilisco, attraverserà Ortigia toccando alcuni dei suoi luoghi simbolo, come il Tempio di Apollo, Corso Matteotti, Piazza Archimede e Piazza Duomo.

Subito dopo, Piazza Duomo ospiterà la spettacolare messa in scena degli scacchi viventi, con studenti delle scuole locali diretti da Alessandra Servito in collaborazione con l’ASD “Paolo Boi”. Sempre nel pomeriggio, al Foro Italico, si terranno attività sportive all’aperto coordinate dall’ex campione del mondo di salto con l’asta Giuseppe Gibilisco. La giornata si chiuderà all’Arena Maniace con lo spettacolo “Danza oltre la danza”, performance corale condotta da Cristina Di Falco e Pietro Cancelliere.

Giovedì 3 luglio si entrerà nel cuore del festival con l’apertura ufficiale di Ortigia Comics & Games presso il Castello Maniace, attivo dalle 10 alle 21 con fumetti, disegno, cuoio, mostre, cosplay e laboratori. Nel pomeriggio, nel Cortile del Palazzo del Governo, il XIII I.C. Archimede metterà in scena lo spettacolo teatrale “Oceania e Ulisse”, incentrato sul tema del viaggio. Piazza Minerva diventerà un grande laboratorio a cielo aperto con attività scientifiche e tecnologiche dedicate a sostenibilità, biodiversità, innovazione e macchine archimedee. ARPA Sicilia curerà un’esperienza immersiva, mentre il Gruppo Tecnico di Confindustria Siracusa illustrerà l’importanza dell’economia circolare. Tra gli ospiti della giornata ci sarà anche lo scrittore Alessandro Serra con il suo progetto “Street Book”.

Nel Cortile del Palazzo Comunale, invece, spazio alle arti visive con “Emozioni su tela”, tra pittura estemporanea e recitazione dal vivo. La sera sarà animata da una serie di eventi: il musical “Itaca no es un lugar”, diretto da Ariadna Simo da Tenerife, la performance “Home – Liberi di ascoltarsi” a cura di Jvan Bottaro e, all’Arena Maniace, il concerto dei Polaroid e uno spettacolo di pole dance presentato da Moreno Cocola.

Venerdì 4 luglio sarà la giornata dedicata ai giovani e alla scienza. A partire dalle 19, in Piazza Minerva, i licei Einaudi e Corbino proporranno esperimenti scientifici dal vivo su fisica, biologia e tecnologia. In contemporanea, il Largo Aretusa ospiterà il coinvolgente spettacolo percussivo “Ortigia Comics on Drums” della Drums Academy Sicilia. Alla Villetta Aretusa, spazio ai più piccoli con laboratori ludico-didattici ispirati al mito di Aretusa, tra arte, musica e costruzioni creative.

Il Foro Italico sarà teatro di attività legate al mare: navigazione su barca a vela con la Lega Navale, letture galleggianti con “Il mare si racconta” e laboratori scientifici marini con MareLab e l’Istituto Nautico. Il Castello Maniace ospiterà alle 17:15 la presentazione del libro “Il loro grido è la mia voce” di Antonio Bocchinfuso, a cura di Emergency con introduzione di Oriana Vella. Alle 19 sarà proiettato il cortometraggio “Run” di Filippo Lupini con Riccardo Lionelli, seguito da un dibattito sui temi della salute mentale, sicurezza e mobilità.

Gran finale della giornata con “La Notte dei Talenti”, in programma alle 21 all’Arena Maniace, diretta da Mirella Furnari e Vincenzo Macario. La serata sarà condotta da Mimmo Contestabile e vedrà la partecipazione delle étoiles Arianne Lafita Gonzalves e Vittorio Galloro, insieme al corpo di ballo del Romae Capital Ballet.

Sabato 5 luglio chiuderà il festival con l’attesissimo “Premio Feste Archimedee”, in programma alle 21, condotto da Naomi Moschitta. Tra gli ospiti speciali: Simona Molinari, Tony Canto, Mimì Caruso (vincitrice di X-Factor) e Francesca Bosco da Amici.

Nel pomeriggio, la Villetta Aretusa e Piazza Minerva accoglieranno nuovi laboratori creativi e mitologici, mentre alla Fontana Aretusa sarà possibile visitare il planetario. Nell’ipogeo di Piazza Duomo andranno in scena le performance teatrali dell’Adda della Fondazione INDA, sezione Fernando Balestra, con la regia di Michele Dell’Utri.

Sarà anche l’ultima occasione per visitare Ortigia Comics & Games, che continuerà a vivere all’interno del Castello Maniace con mostre, stand, cosplay, disegnatori e laboratori aperti fino alle 21

Le Feste Archimedee 2025 si confermano un evento di grande respiro culturale, scientifico e umano, capace di unire generazioni e comunità diverse in un unico viaggio tra talento, creatività e bellezza, in una Siracusa che si fa teatro di idee, innovazione e memoria.

Il punto informativo sarà attivo presso Palazzo Montalto, in via Montalto, con apertura dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

Tra i partner ufficiali dell’iniziativa figurano ISAB, B2G Sicily, F.lli Caschetto, Midolo Gioielli, Gruppo Scar, Guardo e Prefabbricati Sud. Preziosa la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, tra cui il Liceo Corbino, il Liceo Einaudi, l’Istituto Comprensivo Archimede, l’Istituto Lombardo Radice e molte altre realtà educative che partecipano attivamente alla costruzione di questo grande evento collettivo.