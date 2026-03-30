Le giovani ballerine del Budokan di Floridia conquistano il podio nei concorsi di Eventi Danza Sicilia

Talento, impegno e passione: sono questi gli ingredienti che stanno portando sempre più in alto le giovani allieve della Polisportiva Budokan di Floridia, protagoniste di importanti successi in recenti competizioni di danza.

Guidate sotto il profilo tecnico e artistico dall’insegnante Jessica Giardina, le ballerine – di età compresa tra i 4 e i 12-13 anni – si sono distinte in due prestigiosi eventi del panorama coreutico: il concorso “Little Big Italian Dance”, svoltosi il 7 marzo, e l’“International Competition Giovani Promesse della Danza”, tenutosi il 21 marzo. Entrambe le manifestazioni sono state organizzate da Eventi Danza Sicilia, sotto la direzione di Marianna Tripi.

Nel corso delle competizioni, le giovani danzatrici hanno conquistato il podio nelle categorie contemporaneo e modern, distinguendosi per tecnica, espressività e presenza scenica. A rendere ancora più significativo il risultato, l’assegnazione di prestigiose borse di studio per stage e concorsi di livello nazionale e internazionale.

Grande la soddisfazione all’interno della scuola, che sottolinea con orgoglio il percorso di crescita delle allieve. I risultati ottenuti rappresentano infatti il frutto di un lavoro quotidiano in sala danza, fatto di disciplina, dedizione e spirito di squadra.

Un traguardo importante che conferma il valore della realtà floridiana e che lascia ben sperare per nuovi successi futuri nel mondo della danza.