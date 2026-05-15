“Le Linee del Cuore tra Terre e Mari”: martedì a Siracusa la premiazione degli studenti dell’Istituto Gagini

Si terrà martedì 19 maggio 2026, alle 10.30, nella Sala Conferenze dell’I.I.S.S. “Antonello Gagini” di Siracusa, l’evento conclusivo del progetto “Siracusa e Pantalica – Le Linee del Cuore tra Terre e Mari”, promosso nell’ambito delle attività di valorizzazione del sito Unesco seriale “Siracusa e la Necropoli rupestre di Pantalica”, finanziato dal Ministero della Cultura ai sensi della Legge 77/2006.

L’evento rappresenta il momento finale di un percorso didattico e creativo che ha coinvolto le classi V E, V A, V B, V D e IV E del Liceo Artistico, impegnate nella realizzazione di elaborati artistici ispirati al patrimonio storico, paesaggistico e culturale di Siracusa e Pantalica. In particolare gli studenti hanno ideato due installazione destinate ad abbellire l’ingresso dei due siti Unesco di Siracusa e di Pantalica.

Durante la mattinata saranno presentati i lavori realizzati dagli studenti e si procederà alla premiazione degli elaborati più significativi, alla presenza delle autorità civili e scolastiche, dei docenti e della curatrice del progetto. Tutti gli studenti partecipanti verranno premiati con un contributo di 100 euro ciascuno e con premi speciali per i lavori selezionati.

Interverranno Giovanna Strano, Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Antonello Gagini”, Francesco Italia, Sindaco di Siracusa, Vincenzo Parlato, Sindaco di Sortino, Giada Cantamessa, storica dell’arte e curatrice del progetto. È prevista inoltre la partecipazione dei sindaci Mirella Garro di Cassaro e Michelangelo Giansiracusa di Ferla.

Gli studenti, nelle attività progettuali, sono stati guidati dai docenti Giovanna Galizia, Daniela Nieli, Nino Sicari, Giuseppe Greco, Emanuele Scapellato, Sara De Grandi, Giacomo Lo Verso e Felice Formisano. Il progetto ha offerto agli studenti un’importante occasione di approfondimento e reinterpretazione artistica del patrimonio UNESCO del territorio, stimolando consapevolezza culturale, senso di appartenenza e creatività.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del sito UNESCO “Siracusa e Pantalica”, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra giovani generazioni, territorio e patrimonio identitario.

Appuntamento dunque il 19 maggio 2026 alle 10.30 all’I.I.S. “Antonello Gagini”, in via Piazza Armerina 1, Siracusa, per celebrare il talento degli studenti e il valore del patrimonio culturale condiviso.