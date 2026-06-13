Le Messe dal Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa in diretta su TV2000 e Canale 5 per tutta l’estate

Nei mesi di luglio e agosto 2026 la Basilica Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa entrerà nelle case di milioni di italiani grazie alle dirette televisive delle celebrazioni eucaristiche trasmesse da TV2000 e Canale 5.

L’iniziativa consentirà a fedeli, pellegrini e visitatori di partecipare alle celebrazioni direttamente dal Santuario siracusano, mentre anziani, ammalati, detenuti e quanti impossibilitati a raggiungere la Basilica potranno unirsi alla preghiera attraverso il piccolo schermo.

Nel dettaglio, TV2000 (canale 28 del digitale terrestre) trasmetterà quotidianamente le Sante Messe delle ore 8.30 e delle ore 19, sia nei giorni feriali che festivi. Canale 5, invece, proporrà ogni domenica la celebrazione delle ore 10 in diretta dalla Basilica.

Per consentire le trasmissioni televisive, durante i mesi di luglio e agosto entrerà in vigore una nuova programmazione delle celebrazioni. Dal lunedì al sabato le Messe saranno celebrate alle 8.30 in Basilica (in diretta su TV2000), alle 10 nella Casa del Pianto e alle 19 in Basilica, anch’essa trasmessa in diretta dall’emittente della Conferenza Episcopale Italiana.

La domenica il calendario sarà più articolato: alle 8.30 la Messa in Basilica trasmessa da TV2000, alle 10 la celebrazione in diretta su Canale 5, alle 12 in Basilica, alle 19 ancora in diretta su TV2000, alle 20 in Basilica e alle 21 nella Casa del Pianto.

Una programmazione speciale è prevista anche per la solennità dell’Assunzione di Maria, sabato 15 agosto, con celebrazioni alle 8.30, 10, 12, 19, 20 e 21. Per tutto il periodo delle dirette televisive, inoltre, la Casa del Pianto di via degli Orti resterà aperta ogni giorno dalle 9.30 alle 12.

“Siamo grati a TV2000 e a Canale 5 – dichiara il rettore della Basilica, don Aurelio Roberto Russo – che con le dirette delle celebrazioni eucaristiche permetteranno ad anziani, ammalati, carcerati, fedeli e quanti impossibilitati ad uscire di casa di pregare e di raggiungere attraverso il piccolo schermo il Santuario di Siracusa che custodisce il Quadretto miracoloso del Cuore Immacolato di Maria, scelto dalla Madre di Dio per rivelare al mondo le sue Sante Lacrime, versate dal 29 agosto all’1 settembre 1953“.

Il Santuario invita quanti desiderano partecipare in presenza alle celebrazioni a raggiungere la Basilica con congruo anticipo rispetto all’orario delle Messe, soprattutto in occasione delle dirette televisive che porteranno l’immagine del Santuario della Madonna delle Lacrime nelle case di tutta Italia.