Le Metamorfosi dirette da Giuliano Peparini alla Galleria Borghese

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Un importante riconoscimento e un appuntamento prestigioso tra pochi giorni a Roma. La Fondazione INDA continua a essere protagonista sulla scena teatrale italiana: il premio Le Maschere del Teatro come miglior spettacoli di prosa 2026 è stato assegnato all’Antigone di Sofocle diretto da Robert Carsen, mentre Le Metamorfosi da Ovidio dirette da Giuliano Peparini saranno in scena nella meravigliosa cornice del giardino della Galleria Borghese.

L’INDA si prepara a un nuovo prestigioso appuntamento sulla scena nazionale perché dal 28 al 30 settembre, il giardino della Galleria Borghese di Roma si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per Le Metamorfosi, spettacolo tratto dall’opera di Ovidio, ideato e diretto da Giuliano Peparini e prodotto dalla Fondazione INDA, con la partecipazione di artisti professionisti e giovani allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico e della Peparini Academy.

“Negli ultimi anni l’INDA è stata più volte protagonista, al G7 Agricoltura e Pesca e poi al Vinitaly in un percorso di apertura a collaborazioni importanti e di prestigio come quella che ci vede organizzare questo evento insieme alla Galleria Borghese – ha concluso il presidente Italia -. Sarà un momento eccezionale per l’INDA ma anche una bellissima occasione per i giovani talenti della nostra Accademia e della Peparini Academy”.

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Nei giorni scorsi invece il premio all’Antigone di Sofocle messo in scena dall’INDA al Teatro Greco di Siracusa per la 61. Stagione di rappresentazioni classiche. Lo spettacolo ha concluso la trilogia tebana firmata da Carsen, iniziata con Edipo re nel 2022 e proseguita con Edipo a Colono nel 2025, riscuotendo un successo unanime di pubblico e critica, con repliche sold out nel corso di una stagione che ha visto la Fondazione INDA segnare un record storico con oltre 200 mila presenze.

“Siamo profondamente orgogliosi per questo riconoscimento – sono le parole di Francesco Italia, presidente della Fondazione INDA -. Non c’era modo migliore per concludere una stagione storia per l’INDA e la città. E’ un premio a un’artista geniale come Carsen e a tutti gli attori saliti sul palco ma è anche un riconoscimento al lavoro del consiglio di amministrazione di questi anni, alla programmazione con due anni di anticipo che ha cambiato le prospettive della Fondazione e a scelte artistiche che puntano sempre sull’altissima qualità degli interpreti e delle produzioni”.





Il premio di quest’anno arriva dopo i riconoscimenti ottenuti dall’ Edipo Re, sempre diretto da Carsen che nel 2023 ha vinto il premio Le Maschere del Teatro per il miglior spettacolo e il Premio della critica assegnato dall’Associazione Nazionale dei critici di teatro. Negli ultimi anni anche premi individuali come il Premio Le Maschere del Teatro per il miglior attore non protagonista e il Premio Flaiano alla migliore interpretazione maschile a Graziano Piazza per l’interpretazione di Tiresia proprio nell’Edipo Re. E poi ancora il Premio Le Maschere del Teatro per le musiche dell’Aiace assegnato a Giovanni Sollima.

“Questi premi ottenuti negli ultimi anni – ha aggiunto Italia – sono una ulteriore dimostrazione che il teatro classico può essere allo stesso tempo fedele alla tradizione e profondamente contemporaneo”.





“Siamo grati ai critici teatrali, ai registi, agli attori e ai mille giurati della giuria popolare che quest’anno hanno di nuovo premiato il regista canadese Robert Carsen per la sua Antigone, che dopo l’ Edipo re e l’ Edipo a Colono conclude il trittico sofocleo, prodotto e messo in scena dall’INDA al Teatro Greco di Siracusa, e registrato da Rai cultura grazie al contributo dí alcuni mecenati dell’INDA che ne hanno assicurato non solo la custodia negli archivi storici della Rai ma anche la fruizione al pubblico di tutto il mondo – sono le parole di Marina Valensise, consigliere delegato dell’INDA -. Questo premio è l’ennesima conferma del talento eccezionale di un regista di straordinaria sensibilità come Robert Carsen, che ogni volta con i suoi spettacoli sa restituire la potenza originaria dei capolavori del dramma antico e ci regala l’emozione di sentire questi testi come nostri e sempre attuali. Ma questo premio prestigioso è anche un riconoscimento indiscutibile della qualità delle scelte e della programmazione perseguite dall’INDA oltreché del lavoro collettivo di centinaia di tecnici artigiani e operai che ogni anno permette di realizzare le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa”.