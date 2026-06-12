“Le musiche di scena di Ghedini per I Persiani di Eschilo”: il Convegno e un invito all’ascolto al Teatro di Siracusa

Martedì 16 giugno a Siracusa si apre a Palazzo Greco, il convegno su “Le musiche di scena di Giorgio Federico Ghedini per I Persiani di Eschilo (1950)”, organizzato dalla Fondazione INDA, l’Università di Catania e il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania nell’ambito di un programma di collaborazione istituzionale e in occasione della nuova messa in scena dei Persiani, che debutterà domani, 13 giugno, al Teatro Greco di Siracusa per la regia di Àlex Ollé, nella traduzione di Walter Lapini e con le musiche di Josep Sanou.

L’iniziativa è dedicata alle musiche che il grande Giorgio Federico Ghedini compose nel 1950 in occasione della messa in scena della tragedia di Eschilo per la regia di Guido Salvini, nella traduzione di Ettore Bignone, coi costumi di Guido Coltellacci e le coreografie di Rosali Chladek, spettacolo che vide l’esordio al Teatro Greco di Vittorio Gassman nel ruolo del messaggero. Tale programma costituisce la prima tappa di un più ampio progetto nato dalla collaborazione tra l’INDA e l’ateneo di Catania, per studiare e far conoscere le partiture musicali conservate nell’archivio dell’Istituto Nazionale Dramma Antico.

Il convegno inizierà ore 9,30 nella sede dell’INDA, in Corso Matteotti 29, con i saluti istituzionali dei responsabili della Fondazione, della Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, Stefania Rimini, e del Presidente del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania Carmelo Galati.

La prima sessione, moderata da Maria Rosa De Luca dell’Università di Catania, vedrà gli interventi di Graziella Seminara dell’Università di Catania su Le ragioni di un progetto; del consigliere delegato Marina Valensise e della responsabile dell’Archivio dell’INDA Elena Servito su “I Persiani di Ghedini negli archivi dell’INDA”, e di Emanuele Franceschetti del Conservatorio Guido Cantelli di Novara che presenterà il profilo di Ghedini nell’orizzonte musicale del secondo dopoguerra.

La seconda sessione, moderata da Roberto Carnevale del Conservatorio Bellini di Catania, comprenderà i contributi di Roberto Calabretto dell’Università di Udine su “La musica di Ghedini per la Lux film”, di Cesare Mancini dell’Accademia Chigiana di Siena su “Ghedini, l’INDA e l’Accademia Musicale Chigiana”, e di Emilio Sala dell’Università Statale di Milano su “Le musiche di scena: come studiarle e riproporle?”.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30, al Teatro Massimo Città di Siracusa, seguirà la conversazione tra Alessandro Solbiati e Graziella Seminara su “Le musiche di scena per gli spettacoli classici” propedeutica all’invito all’ascolto delle musiche di Ghedini composte nel 1950 per i Persiani, affidato a Monica Centanni e Paolo Cipolla dell’Università di Catania, e all’esecuzione dell’Orchestra e Coro del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, diretti da Giuseppe Romeo e da Salvo Disca.

Coordinamento scientifico di Roberto Calabretto, Graziella Seminara e Marina Valensise.