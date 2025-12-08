Le opere di Francesca Nobile nella serie Netflix “Sicilia Express” di Ficarra e Picone

Le opere dell’artista siracusana Francesca Nobile entrano nel mondo del cinema e approdano sulla scena della nuova serie “Sicilia Express”, il progetto firmato da Ficarra e Picone per Netflix e girato nella cornice barocca di Noto.

Un riconoscimento significativo per l’artista, che vede parte del suo percorso — dalle creazioni più recenti, leggere ed eteree, ai lavori più materici realizzati oltre dieci anni fa — diventare elementi scenografici della produzione.

Per Nobile non si tratta soltanto di un risultato professionale, ma di un momento profondamente simbolico. “Ogni lavoro è un frammento della mia Sicilia interiore: luce, terra, silenzi, visioni”, racconta. Il suo percorso artistico, che intreccia arte, yoga e spiritualità, trova così un nuovo dialogo all’interno del racconto filmico della serie.

L’emozione si è manifestata anche sul piano personale: il primo avvistamento delle sue opere sullo schermo è arrivato da un messaggio della figlia — “Mamma, c’è il tuo quadro!” — seguito dal sostegno della famiglia, del compagno e degli allievi di yoga, che hanno condiviso la gioia del rientro delle opere dopo le riprese.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a chi ha reso possibile l’inserimento delle opere nella serie: l’arredatrice Stefania Maggio, la scenografa Ivana Gargiullo, insieme a Chiara De Razza e Serena Romano, figure chiave nel processo creativo e selettivo. Un riconoscimento anche a Saverio, il corniciaio, con il quale l’artista ha lavorato per affrontare tempistiche serrate e richieste tecniche complesse.

Per Francesca Nobile, vedere le proprie creazioni camminare “da sole” sul set rappresenta un passaggio di crescita artistica ma anche un modo per portare, attraverso il linguaggio cinematografico, un frammento autentico della sua Sicilia nel mondo.