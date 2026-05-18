Le ragazze del Siracusa Basket scrivono la storia: centrata la promozione in Serie B

Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo possesso, e alla fine la gioia più grande: le ragazze del Siracusa Basket conquistano la promozione in Serie B superando la 102 Basket Erice al termine di una sfida dal forte valore agonistico ed emotivo.

Un traguardo che, fino a un anno fa, sembrava soltanto un’idea lontana. Oggi, invece, è realtà. Un progetto nato quasi da zero e cresciuto giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, fino a diventare una squadra capace di imporsi nei momenti decisivi della stagione.

La partita contro Erice ha rappresentato la sintesi perfetta di questo percorso: intensità, sacrificio e determinazione. Una gara dura, giocata punto a punto, in cui Siracusa ha saputo mantenere lucidità e carattere nei momenti più delicati, conquistando così la vittoria decisiva per la promozione.

Dietro questo risultato c’è molto più del campo. Ci sono ore di lavoro in palestra, trasferte impegnative, cadute e ripartenze. Ci sono soprattutto ragazze che hanno scelto di credere nel progetto ogni giorno, trasformando un sogno sportivo in un obiettivo concreto.

La promozione in Serie B è anche il riconoscimento di un percorso costruito con serietà e passione. Un premio per chi ha dato tutto senza riserve e per una società che ha investito nella crescita del gruppo con continuità e fiducia.

Fondamentale anche il sostegno dello staff tecnico, della dirigenza e dei tifosi, sempre presenti nel corso della stagione. Un ambiente che ha contribuito a rendere possibile un’impresa sportiva che ora entra di diritto nella storia recente del club.