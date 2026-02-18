“Le Ragioni del SÌ” alla Riforma della Giustizia: a Siracusa incontro pubblico promosso dal Comitato Provinciale SiSepara

Venerdì 20 febbraio 2026, alle 17:30, all’Hotel Parco delle Fontane (viale Scala Greca 235, Siracusa), il Comitato Provinciale SiSepara – Siracusa, in collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi, organizza un incontro pubblico dal titolo “Le Ragioni del Sì alla Riforma della Giustizia”.

L’evento si inserisce nella campagna referendaria per il sì al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, che punta a confermare la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, “al fine di garantire una giustizia più indipendente, responsabile, credibile e con un giudice realmente terzo e imparziale”.

L’Avv. Sebastiano Grimaldi coordina l’incontro, che vedrà anche la partecipazione di Monica Marchionni, Magistrato dell’Ufficio Sorveglianza di Siracusa, assieme ad altri autorevoli rappresentanti del mondo forense, accademico e giudiziario siracusano (per l’elenco completo si rimanda alla locandina allegata).

Ospite principale sarà il Prof. Felice Giuffrè, Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Catania e Componente del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che approfondirà i contenuti e le finalità della riforma.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, agli operatori del diritto, agli studenti e a chiunque voglia informarsi sulle ragioni di una modifica costituzionale considerata essenziale dai promotori per rafforzare la terzietà del giudice e la fiducia nel sistema giustizia.