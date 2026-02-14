“Le Ragioni del Sì alla Riforma della Giustizia”: convegno a Siracusa con Francesca Scopelliti, presidente della fondazione “Enzo Tortora”

Il Comitato Nazionale SiSepara e il Comitato Provinciale di Siracusa organizzano un incontro pubblico per illustrare le ragioni del SÌ al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

Lunedì 16 febbraio 2026, alle 17:30, all’Hotel Parco delle Fontane (Viale Scala Greca 235 – Siracusa) si terrà il convegno dal titolo: “Le Ragioni del Sì alla Riforma della Giustizia”. L’evento rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto aperto con i cittadini, gli operatori del diritto e le istituzioni locali sul significato della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti.

Modererà i lavori l’Avv. Dario Valmori, fondatore del Comitato Nazionale SiSepara. Interverranno come relatori Francesca Scopelliti, Presidente della Fondazione Internazionale per la Giustizia “Enzo Tortora”; Avv. Andrea Pruiti Ciarello, fondatore del Comitato Nazionale SiSepara; Avv. Sebastiano Grimaldi, Comitato Provinciale SiSepara – Siracusa; Monica Marchionni, Magistrato all’Ufficio Sorveglianza di Siracusa; Elio Cappuccio, Vicepresidente della Società dei Radicali “Elio Vittorini”; Vincenzo Pennone, Presidente della Società dei Radicali “Elio Vittorini”. Parteciperà in videoconferenza l’Avv. Raffaele della Valle, fondatore del Comitato Nazionale SiSepara e già difensore di Enzo Tortora.

“La riforma in discussione – su cui gli italiani saranno chiamati a votare il 22 e 23 marzo – mira a garantire un giudice davvero terzo e imparziale, percorsi formativi distinti e specializzati per giudicanti e requirenti, maggiore chiarezza dei ruoli, rafforzamento della terzietà del giudizio e una magistratura più autorevole e lontana dalle logiche correntizie. Votare Sì significa scegliere una giustizia in cui chi accusa e chi giudica non seguono lo stesso percorso di carriera, per tutelare meglio i diritti dei cittadini e restituire dignità e indipendenza alla funzione giudiziaria – dichiarano i promotori del Comitato SiSepara – L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di informazione e mobilitazione promosso dal Comitato SiSepara (sostenuto tra gli altri dalla Fondazione Luigi Einaudi), che in tutta Italia sta organizzando incontri per spiegare i contenuti della riforma e rispondere alle perplessità e alle narrazioni distorte ed è previsto un secondo evento, già calendarizzato per venerdì 20 febbraio, sempre a Siracusa, che avrà come relatore d’eccezione il prof. Felice Giuffrè, docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di Catania e Componente del Consiglio Superiore della Magistratura”.