Le ragioni del sì: evento promosso da FdI con il sottosegretario Delmastro a Siracusa

Sarà Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, a chiudere i lavori dell’incontro pubblico promosso da Fratelli d’Italia dal titolo “Le ragioni del SI”, in programma domenica 15 marzo 2026 alle 16 a Siracusa all’Ortea Palace Hotel.

L’evento verterà sul tema della riforma della giustizia, con l’obiettivo di approfondire le linee programmatiche per un sistema “più giusto, imparziale e libero”, come recita il sottotitolo della locandina. La presenza del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove, figura chiave dell’esecutivo in materia giudiziaria, rappresenta un’occasione per ascoltare direttamente dal governo lo stato dell’arte delle riforme e le prospettive future.

Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti di Paolo Romano, Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia Siracusa, On. Luca Cannata, Vice Presidente della Commissione Bilancio alla Camera e dell’On. Luca Sbardella, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia, che introdurranno i lavori portando il saluto del partito a livello locale, regionale e nazionale.

A moderare il dibattito sarà Salvatore Coletta, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Siracusa, che darà poi la parola ai relatori Sara Kelany, membro della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che approfondirà i profili istituzionali e normativi dell’intervento riformatore e l’avvocato Antonio Randazzo, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, il cui contributo sarà fondamentale per portare la voce autorevole del mondo forense e dei diritti dei cittadini.

Dopo gli interventi, concluderà l’ On. Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, che avrà il compito di trarre le conclusioni dell’incontro, offrendo la visione e gli impegni del governo sul fronte della giustizia.