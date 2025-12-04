Le reliquie di Santa Lucia al Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa

Domenica, 7 dicembre 2025, alle 17, la Deputazione della Cappella di Santa Lucia traslerà le Reliquie della Santa siracusana nel Santuario della Madonna delle Lacrime.

Le Reliquie di Santa Lucia sosterranno dalle 17 alle 20 con il seguente programma:

– ore 17.00: Accoglienza delle Reliquie, preghiera a Santa Lucia e Santo Rosario

– ore 17.30: Santa Messa

– ore 18.30: preghiera a Santa Lucia e Santo Rosario

– ore 19.00: Santa Messa

– ore 20.00: Saluto a Santa Lucia.

Lunedì 8 dicembre 2025

Solennità dell’Immacolata Concezione

Lunedì, 8 dicembre 2025, la Chiesa celebra la Solennità dell’Immacolata Concezione, a cui il Santuario di Siracusa è particolarmente legato. Infatti, il Quadretto miracoloso che ha lacrimato, a Siracusa nel 1953, raffigura il Cuore Immacolato di Maria, rivelatosi a Fatima, confermato a Lourdes, dove la Madonna – apparendo a Bernadette – si presentò dicendo: “Io sono l’Immacolata Concezione”.

Le Sante Messe di lunedì 8 dicembre, nel Santuario della Madonna delle Lacrime saranno celebrate alle 8 – 10 – 12 – 17.30 – 19 – 20; nella Casa del Pianto di via degli Orti, alle 8.30.

In occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, TV2000 trasmetterà alle 16.40 – sul canale 28 DT – il documentario Piange una Madre, girato integralmente a Siracusa, con la partecipazione straordinaria dei testimoni della Lacrimazione della Madonna.

Mercoledì 10 dicembre 2025

I giornalisti commemorano il Prof. Marco Fatuzzo e riflettono sulla Lettera Pastorale “Fidem Servavi” di S. E. Mons. Francesco Lomanto

Mercoledì, 10 dicembre 2025, alle ore 17.00, presso il Centro Convegni del Santuario – per l’iniziativa promossa dall’Unione Cattolica Stampa Italiana, dall’Assostampa di Siracusa e dal periodico “Cammino” – si terrà un incontro aperto a tutti, durante il quale don Carlo Fatuzzo presenterà il cammino spirituale del prof. Marco Fatuzzo, mentre Orazio Mezzio proporrà una riflessione sull’ultima Lettera Pastorale dell’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, “Fidem Servavi” che sarà distribuita a tutti i presenti.

Alle 18, nel Santuario Madonna delle Lacrime, l’Arcivescovo celebrerà la Santa Messa ricordando nella preghiera i giornalisti defunti.

Sabato 13 dicembre 2025

Passaggio di Santa Lucia da via Agatocle angolo via Carso

Sabato, 13 dicembre 2025, per la prima volta, il simulacro di Santa Lucia attraverserà via Agatocle per raggiungere la Basilica del Sepolcro.

Al passaggio del Simulacro della martire siracusana da via Agatocle, angolo via Carso, i fedeli, i gruppi, i diaconi e i sacerdoti della Basilica~Santuario Madonna delle Lacrime organizzeranno un breve momento di preghiera per onorare Santa Lucia e la Madonnina, due donne fiere di appartenere a Gesù, amate e venerate in tutto il mondo per la fede e la forza delle loro lacrime.

Domenica 14 dicembre 2025

Pellegrinaggio giubilare dei Gruppi di Preghiera della Regina della Pace

Domenica, 14 dicembre 2025, la Basilica~Santuario Madonna delle Lacrime accoglierà il Pellegrinaggio Giubilare dei Gruppi di Preghiera della Regina della Pace di Giuseppe Cartella. Il tema dell’incontro sarà “Pace e Fede, Preghiera e Memoria” e avrà il seguente programma:

– ore 11.00: in Basilica, accoglienza dei pellegrini partecipanti

– ore 11.30: preghiera del Santo Rosario e Santa Messa

– ore 14.00: momento di riflessione in memoria di Giuseppe Cartella, fondatore e Coordinatore dei Gruppi di Preghiera della Regina della Pace

– ore 15.00: Adorazione Eucaristica

– ore 15.30: Preghiera per ottenere i benefici dell’Indulgenza Plenaria e benedizione finale.