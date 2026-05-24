“Le sfide della transizione per imprese, filiere e territori”, l’incontro di Confindustria Siracusa

Confindustria Siracusa, in collaborazione con The European House – Ambrosetti (TEHA Group), organizza l’incontro “Governance, sostenibilità e innovazione: le sfide della transizione per imprese, filiere e territori”, che si terrà lunedì 25 maggio 2026 dalle 15:30 alle 18.30 presso la Sala “Gianformaggio” di Confindustria Siracusa, Viale Scala Greca n. 282, Siracusa.

L’iniziativa è rivolta alle imprese del territorio interessate a cogliere le opportunità legate alla transizione sostenibile, fornendo strumenti concreti per integrare sostenibilità e innovazione nei processi decisionali e operativi. L’incontro sarà un’occasione di confronto diretto tra imprese, istituzioni e attori finanziari su temi chiave come governance, rendicontazione e trasformazione della sostenibilità in leva competitiva.

Il cambiamento climatico e la crescente pressione sulle risorse stanno ridefinendo il contesto competitivo, in particolare nel Mediterraneo. In Europa le temperature medie aumentano più rapidamente della media globale, causando impatti economici significativi: oltre 200 miliardi di euro di perdite negli ultimi cinque anni a causa di eventi estremi, di cui circa 20 miliardi in Italia. In questo scenario, il Green Deal europeo fissa obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni: ‑55% entro il 2030, azzerandole entro il 2050. Per salvaguardare la competitività dell’Unione, si stimano investimenti necessari tra il 4% e il 5% del PIL europeo ogni anno (circa 750–800 miliardi di euro).

Oggi la sostenibilità non è più soltanto un tema di regolazione, ma sempre più di mercato. Banche e clienti hanno introdotto criteri ambientali e sociali nei processi di selezione dei fornitori, nelle condizioni di accesso al credito e nelle scelte di investimento. In un territorio dotato di filiere altamente strategiche come la Regione Sicilia, la transizione sostenibile può diventare un fattore di innovazione e rafforzamento competitivo per le imprese, a condizione che venga integrata nelle strategie e nei modelli operativi con un approccio proporzionato e pragmatico.

Le imprese, comprese le piccole e medie, sono chiamate a dotarsi di strumenti di governance, innovazione dei processi, rendicontazione e accesso alla finanza per trasformare la sostenibilità in opportunità di competitività.

Programma dell’incontro

16.00 | Apertura dei lavori

Gian Piero Reale, Presidente Confindustria Siracusa

Maurizio Andronico, Ambassador Sicilia, TEHA Group

16.15 | Polo Industriale di Siracusa: il caso studio del nostro territorio

Giancarlo Bellina, Vice Presidente con delega alla Sostenibilità e Transizione Energetica, Confindustria Siracusa

16.30 | Governance, sostenibilità e innovazione: le sfide della transizione

Francesco Dubini, Senior Professional Sustainability, TEHA Group

17.15 | Il punto di vista delle imprese

Valentina Scaramuzza, Public Affairs, Sustainability & Communication Manager, Sonatrach Raffineria Italiana

Umberto Villa, Direttore Generale, Monini SpA

William Garattoni, Chief Financial Officer, Gruppo Maggioli

18.00 | Workshop: sessione di ingaggio e confronto con i partecipanti

18.30 | Chiusura lavori

Giancarlo Bellina, Vice Presidente con delega alla Sostenibilità e Transizione Energetica, Confindustria Siracusa

L’incontro intende fornire alle imprese strumenti operativi, casi concreti e chiavi di lettura per affrontare con maggiore consapevolezza la transizione sostenibile, trasformando le sfide in opportunità di crescita.