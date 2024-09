Le telecamere di FoodNetwork a Siracusa, due bar si sfidano a colpi di focacce e cassate: vince…

Ha vinto il Bar Viola la puntata di “Ci vediamo al bar – Sapori di Sicilia in sfida”, condotta da Paolo Briguglia e Giusi Battaglia, registrata a Siracusa il 14 maggio e andata in onda giovedì scorso su FoodNetwork. Oltre al vincitore, ha partecipato anche il Bar Archimede che, per pochi punti, non è riuscito a trionfare. Il piatto vincente del Bar Viola, situato in Corso Matteotti, è stato conquistato sfidando il concorrente a colpi di gelato, focacce, pizzette e cassate.

Il punteggio definitivo è stato assegnato da alcuni passanti dai due bar che si sono prestati ad assaggiare le pietanze senza conoscerne la provenienza.

Siracusa non è nuova ai riflettori nazionali. Proprio l’anno scorso, in territorio aretuseo, è stata girata una puntata di “Quattro ristoranti” che, anche in quell’occasione, suscitò molta curiosità in città.

La puntata a questo link: https://foodnetwork.it/programmi-food-network/ci-vediamo-al-bar-sapori-di-sicilia/stagione-2-siracusa