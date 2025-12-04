AMP Plemmirio: i prossimi obiettivi per il 2026

Ospite in studio Marco Mastriani - Vicepresidente del CdA AMP Plemmirio

“Le truffe agli anziani – Prevenzione e tutela”, domani proiezione di un docufilm alla Cisl di Siracusa

Truffe agli anziani

“Le truffe agli anziani – Prevenzione e tutela”, è questo il tema dell’incontro organizzato per domani, venerdì 5 dicembre, a partire dalle 17.30, nella sala “Giulio Pastore” di via Arsenale 22 a Siracusa, e organizzato dall’Anteas, dalla Ust Cisl e dalla FNP Cisl Ragusa Siracusa.

Sarà proiettato un mediometraggio “Un mago di troppo” del regista Emanuele Leonetti che, tratto da una storia vera, parla del triste e purtroppo assai diffuso fenomeno delle truffe agli anziani.

All’incontro saranno presenti il segretario generale della UST, Giovanni Migliore, quello dei Pensionati Cisl, Antonio Nicosia, il presidente dell’Anteas, Lino Orlando, insieme a uno dei responsabili del settore cultura della stessa associazione, Enzo Buda, e Alfio Giulio, presidente regionale Anteas Sicilia.

A discutere con il pubblico il regista Leonetti, la produttrice Rita Ricciardi e alcuni attori.

 “Un’occasione per approfondire insieme un odioso fenomeno che prende di mira anziani e persone più deboli – hanno dichiarato Giovanni Migliore, Antonio Nicosia e  Lino Orlando – Troppi episodi avvenuti anche nella nostra provincia. Da qui l’esigenza di ampliare il bacino dell’informazione ai cittadini”.


