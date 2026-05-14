“Le vie di Demetra”: tradizione, gastronomia e divertimento a Solarino da venerdì a domenica

Sapori autentici, tradizioni e divertimento a Solarino nei tre giorni di festa per “Le vie di Demetra”, l’appuntamento che popolerà il centro storico da venerdì a domenica sera, grazie alla partnership tra il Comune, Etna Eventi Managment One e Galleria Antropologica.

Si parte venerdì alle 20.00 con l’inaugurazione degli stands gastronomici e della mostra pittorica “Arte Comune”, curata dal professore Porrello. A seguire è prevista l’esibizione delle Majorettes di Solarino, specializzate nell’arte del bastone. Alle 21.00 spazio ai deejay e alla scuola di ballo “Familia Loca”, di Alex Sorte e Mariangela Mallo.

Sabato le attività inizieranno già dal pomeriggio con la tradizione automobilistica italiana con la sfilata e l’esposizione delle Fiat 500. Contestualmente ci sarà l’apertura dei laboratori tematici sull’arte del riciclo e della memoria di Daniele Interlandi, e l’arte dell’intreccio con Claudio Romano. Il percorso gastronomico diventa storia alle 18.30, in aula consiliare, con la proiezione del documentario “La sacralità del pane negli Iblei” e la conferenza curata da Rosario Acquaviva. In piazza, invece, ci saranno la sfilata “Night Bikers” e la social dance.

La mattinata di domenica sarà dedicata alla riscoperta del territorio con “Visit Solarino”, il tour guidato nei siti storici della citta: si parte da piazza Plebiscito, dopo la prenotazione nello stand della Pro Loco. Nel pomeriggio, alle 17.00, nuovamente spazio ai laboratori: dalla pasta fresca ai maestri cartapestai “U mazzu i Sammastianu”, dalle letture in dialetto “Cuntu e Cantu” con Loredana Salvaggio a “Jucamu o tuppettu” e intaglio e pietra con Noemi Giangravè.

Alle 18.00, in aula consiliare, è previsto il concerto “Nun ci semu ca testa”. L’Asd Dynamic Shotokan si esibirà in piazza alle 19.30, mentre il momento finale sarà affidato ai Saulo’s Soul Group, Giovanni Gianni e Rso dalle 21.00.